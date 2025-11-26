Aksaray Barosu’ndan 25 Kasım’da Güçlü Farkındalık Mesajı

Aksaray Barosu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kent merkezinde geniş katılımlı bir farkındalık etkinliği düzenledi. Bu etkinlik, toplumsal duyarlılığı artırmayı ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlamakta. Baro tarafından kurulan bilgilendirme standı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Etkinlikte Hukuki Bilgilendirme

Etkinlikte Aksaray Barosu’nu temsil eden Baro Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün ile Baro Saymanı ve Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Av. Tutku Çetin Teksin, ziyaretçilere kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair hukuki yolları anlattı. Bu kapsamda, destek mekanizmalarını tanıtan broşürler Av. Tutku Çetin Teksin tarafından katılımcılara dağıtıldı. Ziyaretçiler, şiddetle mücadelede hukuki başvuru süreçleri, koruma tedbirleri, acil başvuru mekanizmaları ve baronun bu alandaki gönüllü çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aldı.

Vali Kumbuzoğlu’nun Ziyareti

Etkinlikte dikkat çeken bir diğer an, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun baro standını ziyareti oldu. Vali Kumbuzoğlu, Baro Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün ve Komisyon Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Av. Tutku Çetin Teksin’den baronun kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki faaliyetleri, saha çalışmaları ve farkındalık projeleri hakkında bilgi aldı. Baro yöneticileri, hem hukuki destek hem de kamuoyu bilincini artırmaya yönelik önümüzdeki dönemdeki çalışmaların daha da güçlendirilerek sürdürüleceğini belirtti.

25 Kasım’ın Anlamı ve Baro’nun Açıklaması

Aksaray Barosu tarafından yapılan açıklamada, 25 Kasım’ın yalnızca bir anma günü değil, aynı zamanda toplumsal bir mücadele çağrısı olduğu vurgulandı. Kadına yönelik şiddete karşı hukuk devleti ilke ve mekanizmalarının etkin şekilde kullanılacağı ifade edildi. Baro yetkilileri, kadınların adalete erişimini kolaylaştırmak, şiddet mağdurlarına hukuki destek sağlamak ve toplumsal farkındalığı artırmak adına komisyonlar üzerinden yürütülen çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.

Etkinlik, Aksaray Barosu’nun toplumsal sorumluluk anlayışı doğrultusunda gerçekleştirdiği önemli farkındalık çalışmaları arasında yer aldı. Bu tür etkinliklerin, vatandaşların kadın hakları ve şiddetle mücadele konusundaki duyarlılıklarını artırmak açısından büyük bir katkı sağlaması bekleniyor.