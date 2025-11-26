Vatandaşlık Maaşı Pilot İlleri ve Uygulama Detayları

Vatandaşlık maaşı uygulaması, 2023 seçimlerinde AK Parti tarafından gündeme getirilmişti ve özellikle sosyal yardım alanında önemli değişiklikler vaat ediyor. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi çerçevesinde hayata geçirilmesi planlanan bu uygulama, 2026 yılında pilot illerde test edilecek. Uygulamanın detayları ise henüz netleşmiş değil ancak vatandaşlık maaşının kimler tarafından alınabileceği ve ne gibi şartlar taşıdığı merakla bekleniyor.

Vatandaşlık Maaşı Nedir?

Vatandaşlık maaşı, ailelerin en az asgari ücret seviyesinde bir gelire sahip olmasını sağlamak amacıyla getirilen bir destek programıdır. Prof. Dr. Abdulkadir Develi, konuya ilişkin açıklamalarında sosyal devlet anlayışının önemine vurgu yaptı. Develi, "Devletin destekleyici rollerinin bir tanesi de sosyal devlet olmaktır. Gelir dağılımındaki makası azaltmak ve asgari refah düzeyini temin etmek temel motivasyonumuzdur," şeklinde belirtti.

Uygulamanın Mekanizması

Bu program, hanehalkının gelirinin belirli bir seviyenin altında kalması durumunda devreye girecek. Örneğin, eğer bir hane 25 bin TL gelir sınırı belirlendiğinde, bu haneye 20 bin TL girişi varsa, aradaki 5 bin TL devlet tarafından karşılanacak. Bu durum, ailelerin gelir düzeyinin artırılması ve asgari refah seviyesinin korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Pilot İllerin Belirlenmesi

Uygulamanın ilk aşaması, 2026 yılında belirlenen pilot illerde hayata geçirilecek. Ancak bu pilot illerin hangileri olacağı henüz netlik kazanmış değil. Yetkililer, bu konuda çalışmalarını sürdürüyorlar ve önümüzdeki dönemde detayların açıklanması bekleniyor. Ayrıca, asgari ücretin mi yoksa farklı bir gelir düzeyinin mi baz alınacağı konusunun da belirsiz olduğu ifade ediliyor.

Sonuç olarak, vatandaşlık maaşı uygulaması, sosyal yardımların genişletilmesi ve ailelerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Uygulamanın detayları ve pilot illerin belirlenmesi, ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacak.