Kızılcık Şerbeti İçin Tehlike Çanı! RTÜK İnceleme Başlattı

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuna hızlı bir giriş yaptı ancak sosyal medyada dolaşan iddialar izleyicileri endişelendirdi. Dizinin yayından kaldırılacağı söylentileri, hayranlarını “Kızılcık Şerbeti bitiyor mu?” sorusuna yöneltti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gelen şikâyetler üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Şahin, “Aileyi hedef alan her yayın yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder” diyerek gerekli işlemlerin ivedilikle yapılacağını belirtti.

Bu açıklama sonrası gözler RTÜK’ün alacağı karara çevrildi. Şimdilik Kızılcık Şerbeti’nin yayından kaldırılmasına dair resmi bir karar bulunmuyor. İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından diziyle ilgili nihai durum netleşecek.

Öte yandan dizinin yeni sezonunun ikinci bölümü 19 Eylül 2025 Cuma günü ekranlara gelecek. Show TV’nin haftalık yayın akışını açıklamasıyla birlikte dizi saatinin de netleşmesi bekleniyor.