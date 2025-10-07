Kıskanmak Dizisi Burak Kimdir? İşte Tecrübeli Oyuncu Murat Danacı’nın Hayatı ve Kariyeri

Salı akşamları NOW TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Kıskanmak dizisine yeni bir karakter dâhil oldu.

Dizinin üçüncü bölümünde ekibe katılan Burak karakteri, hikâyeye farklı bir yön kazandırdı.

Burak’ı canlandıran deneyimli oyuncu Murat Danacı, güçlü performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Burak Karakteri Kimdir?

Burak, dizide Halit Paşazade’nin (Mehmet Günsür) eski dostu ve aynı zamanda avukatı olarak senaryoya dâhil oluyor.

Ancak kulislerde konuşulanlara göre Burak, Halit’in eski sevgilisi Türkan ile beklenmedik bir yakınlık yaşayacak.

Bu gelişme, dizideki dengeleri tamamen değiştirebilir.

Murat Danacı Kimdir?

Kıskanmak dizisine yeni katılan Murat Danacı, 25 Temmuz 1976 tarihinde Manisa’da doğdu.

49 yaşındaki oyuncu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu.

Kariyerine tiyatro sahnelerinde başlayan Danacı, 2010 yılına kadar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda görev yaptı.

Doğum Tarihi: 25 Temmuz 1976

Yaşı: 49

Doğum Yeri: Manisa

Boyu: 1.86 cm

Kilosu: 80 kg

Burcu: Aslan

Rol Aldığı Diziler ve Filmler

Murat Danacı, uzun soluklu dizi kariyerinde birçok yapımda rol aldı.

Özellikle “Beni Affet” dizisindeki Cüneyt karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

İşte yer aldığı bazı önemli projeler:

Kıskanmak (2025 – Burak)

Hudutsuz Sevda

Benim Adım Melek (2020)

Bizim Hikâye (2018 – Selim)

Fazilet Hanım ve Kızları

Kabr-i Cin: Mühür (Sinema)

Kalp Ağrısı

Hesaplaşma

Beşinci Boyut

Kıskanmak Dizisinin Konusu

Ay Yapım imzalı “Kıskanmak”, Paşazade ailesinin karmaşık ilişkilerini ve sevgisizlikle büyüyen Seniha’nın hayatını geri alma mücadelesini konu alıyor.

Yılmaz Şahin’in senaryosunu kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor.

Murat Danacı’nın Diziye Katılımı Neden Önemli?

Burak karakteri, dizinin dramatik yapısında yeni bir kırılma noktası yaratacak.

Murat Danacı’nın deneyimi ve tiyatro kökenli oyunculuğu, Kıskanmak dizisine güçlü bir derinlik kazandıracak.