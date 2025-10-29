Dolar
41,9648 %0,24
Euro
48,8722 %0,45
Gram Altın
5.407,67 % 1,49
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Kanal D'nin İddialı Dizisinde Kriz! Ücretler Ödenmedi, Çekimler Durduruldu

Kanal D'nin İddialı Dizisinde Kriz! Ücretler Ödenmedi, Çekimler Durduruldu

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Kanal D'nin İddialı Dizisinde Kriz! Ücretler Ödenmedi, Çekimler Durduruldu
Okunma Süresi: 2 dk

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrolü paylaştığı "Güller ve Günahlar" dizisinin setinde ciddi bir kriz patlak verdi. Dizinin yapımcısı NGM Medya'nın, set çalışanlarının maaşlarını uzun süredir ödemediği iddia ediliyor. Bu durum, çalışanların haklarını korumak adına yasal bir adım atarak iş durdurma kararı almasına neden oldu.

Çalışanların İş Bırakma Kararı

Uzun süredir ücretlerini alamayan set çalışanları, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 34. maddesi çerçevesinde iş bırakma hakkını kullanma kararı aldı. Bu gelişme, dizinin çekimlerini durdurdu ve ekip içinde gerginliğin artmasına yol açtı. Çalışanların bu eylemi, yasal bir hak olarak kabul edilirken, yapım şirketinin bu duruma nasıl tepki vereceği merak ediliyor.

Yapım Şirketinden Beklenmedik Adımlar

Set emekçilerinin iş bırakma kararı sonrası NGM Medya'nın bazı ekiplerle yollarını ayırdığı öne sürüldü. Bu durum, dizi ekibi içinde huzursuzluk yaratırken, çalışanların taleplerinin ne şekilde karşılanacağı konusunda belirsizlik devam ediyor. Yapım şirketinin konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmaması, endişeleri artırıyor.

Sendikadan Sert Tepki

Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen), NGM Medya'nın tutumuna yönelik sert bir açıklama yayımladı. Sendika, çalışanların ücretlerini alamadığı koşullarda iş bırakma hakkını kullanmalarının tamamen yasal olduğunu belirtti. Açıklamada, "NGM'nin bu davranışı İş Kanunu'na açıkça aykırıdır" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, sendika, yapımcı firmaya emekçilerin alacaklarının bir an önce ödenmesi çağrısında bulundu.

Dizinin Geleceği Belirsizliğini Koruyor

Setteki kriz sonrasında "Güller ve Günahlar" dizisinin çekim takviminin nasıl ilerleyeceği belirsizliğini koruyor. Çalışanların maaşlarının ne zaman ödeneceği ve çekimlerin yeniden başlayıp başlamayacağı konusunda henüz bir bilgi verilmedi. Çekimlerin geçici olarak durdurulması, dizinin geleceği hakkında soru işaretleri oluşturuyor.

Bu gelişmeler, Türkiye televizyon sektöründeki işçi hakları ve çalışma koşulları üzerine tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Uzun süredir devam eden bu sorunların çözümü, hem çalışanların hem de yapımcıların gelecekteki iş ilişkileri açısından kritik bir öneme sahip olacak.

#Kanal D
#Murat Yıldırım
Çay Ocağına Pompalı Tüfekle Saldırı
Çay Ocağına Pompalı Tüfekle Saldırı
#Gündem / 29 Ekim 2025
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi 2025: Başvuru Tarihleri ve Detaylar
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi 2025: Başvuru Tarihleri ve Detaylar
#Gündem / 29 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Hababam Sınıfı'nın Cimri Müdürü: Muharrem Gürses'in Oğlu da Ünlüymüş!
Hababam Sınıfı'nın Cimri Müdürü: Muharrem Gürses'in Oğlu da Ünlüymüş!
Magazin
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Ayrılık İddiaları Yalanlandı
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Ayrılık İddiaları Yalanlandı
Kocaeli Gebze'de 6 Katlı Bina Çöktü, Arama-Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
Kocaeli Gebze'de 6 Katlı Bina Çöktü, Arama-Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
Altın Fiyatları 29 Ekim 2025: Güncel Piyasa Verileri
Altın Fiyatları 29 Ekim 2025: Güncel Piyasa Verileri
Veda Yurtsever Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Veda Yurtsever Devlet Tiyatroları’ndan Ayrıldı Mı, Neden Ayrıldı?
Veda Yurtsever Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Veda Yurtsever Devlet Tiyatroları’ndan Ayrıldı Mı, Neden Ayrıldı?
Bahçeli: Terörsüz Türkiye, Milli Zaferin Yeni Yüzyıldaki Nişanesidir
Bahçeli: Terörsüz Türkiye, Milli Zaferin Yeni Yüzyıldaki Nişanesidir
ChatGPT'ye Her Hafta 1 Milyon Kullanıcıdan 'O Korkutucu Soru'
ChatGPT'ye Her Hafta 1 Milyon Kullanıcıdan 'O Korkutucu Soru'
İtalyan Devine Ait Kaleci, Tekerlekli Sandalyedeki Yaşlı Adamla Çarpıştı: Olay Yerinde Hayatını Kaybetti
İtalyan Devine Ait Kaleci, Tekerlekli Sandalyedeki Yaşlı Adamla Çarpıştı: Olay Yerinde Hayatını Kaybetti
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft