Kanal D'nin İddialı Dizisinde Kriz! Ücretler Ödenmedi, Çekimler Durduruldu

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrolü paylaştığı "Güller ve Günahlar" dizisinin setinde ciddi bir kriz patlak verdi. Dizinin yapımcısı NGM Medya'nın, set çalışanlarının maaşlarını uzun süredir ödemediği iddia ediliyor. Bu durum, çalışanların haklarını korumak adına yasal bir adım atarak iş durdurma kararı almasına neden oldu.

Çalışanların İş Bırakma Kararı

Uzun süredir ücretlerini alamayan set çalışanları, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 34. maddesi çerçevesinde iş bırakma hakkını kullanma kararı aldı. Bu gelişme, dizinin çekimlerini durdurdu ve ekip içinde gerginliğin artmasına yol açtı. Çalışanların bu eylemi, yasal bir hak olarak kabul edilirken, yapım şirketinin bu duruma nasıl tepki vereceği merak ediliyor.

Yapım Şirketinden Beklenmedik Adımlar

Set emekçilerinin iş bırakma kararı sonrası NGM Medya'nın bazı ekiplerle yollarını ayırdığı öne sürüldü. Bu durum, dizi ekibi içinde huzursuzluk yaratırken, çalışanların taleplerinin ne şekilde karşılanacağı konusunda belirsizlik devam ediyor. Yapım şirketinin konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmaması, endişeleri artırıyor.

Sendikadan Sert Tepki

Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen), NGM Medya'nın tutumuna yönelik sert bir açıklama yayımladı. Sendika, çalışanların ücretlerini alamadığı koşullarda iş bırakma hakkını kullanmalarının tamamen yasal olduğunu belirtti. Açıklamada, "NGM'nin bu davranışı İş Kanunu'na açıkça aykırıdır" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, sendika, yapımcı firmaya emekçilerin alacaklarının bir an önce ödenmesi çağrısında bulundu.

Dizinin Geleceği Belirsizliğini Koruyor

Setteki kriz sonrasında "Güller ve Günahlar" dizisinin çekim takviminin nasıl ilerleyeceği belirsizliğini koruyor. Çalışanların maaşlarının ne zaman ödeneceği ve çekimlerin yeniden başlayıp başlamayacağı konusunda henüz bir bilgi verilmedi. Çekimlerin geçici olarak durdurulması, dizinin geleceği hakkında soru işaretleri oluşturuyor.

Bu gelişmeler, Türkiye televizyon sektöründeki işçi hakları ve çalışma koşulları üzerine tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Uzun süredir devam eden bu sorunların çözümü, hem çalışanların hem de yapımcıların gelecekteki iş ilişkileri açısından kritik bir öneme sahip olacak.