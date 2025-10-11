Hakan Sabancı'nın Tuba Büyüküstün Beğenisi Tepki Çekti

Son dönemde özel hayatı ile gündeme gelen Hakan Sabancı, Tuba Büyüküstün'ün sosyal medya paylaşımına yaptığı beğeni ile dikkatleri üzerine çekti. Hande Erçel ile olan üç yıllık ilişkisi geçtiğimiz ay sona eren Sabancı'nın, bu durum karşısında gösterdiği tepkiler merak konusu oldu.

İlişkinin Sonlanma Nedeni

Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in ilişkisi, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın evlilik konusunda onay vermemesi nedeniyle sona erdiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Arzu Sabancı, yaptığı açıklamada, "Hande herkes tarafından sevilen, sanatında başarılı, zarif, akıllı ve çok güzel bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir. Biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık" ifadelerini kullanmıştı.

Tuba Büyüküstün Olayı ve Tepkiler

İlişkinin sona ermesinin ardından Hakan Sabancı'nın, kendisinden 11 yaş büyük olan Tuba Büyüküstün'ün fotoğrafını beğenmesi büyük bir yankı uyandırdı. Sosyal medyada aşk iddiaları hızla yayıldı ancak Sabancı, bu beğenisini kısa süre içinde silerek dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştı. Önceki akşam Bebek'te görüntülenen Hakan Sabancı, muhabirlerin bu konudaki sorularına yanıt vermek istemedi. Ancak, gergin tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Özel Hayat ve Kariyer

Hande Erçel, ayrılığın ardından kariyerine odaklanarak sessiz kalmayı tercih etti. Bu durum, Sabancı'nın tepkilerinin yanı sıra, her iki tarafın da özel hayatlarına dair farklı yönelimlerini gözler önüne seriyor. Tuba Büyüküstün ile olan etkileşim ise, Sabancı'nın gelecekteki ilişki dinamikleri hakkında spekülasyonlara yol açıyor.