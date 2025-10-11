Dolar
41,7830 %0,40
Euro
48,5895 %0,78
Gram Altın
5.404,54 % 1,25
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Hakan Sabancı'nın Tuba Büyüküstün Beğenisi Tepki Çekti

Hakan Sabancı'nın Tuba Büyüküstün Beğenisi Tepki Çekti

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Hakan Sabancı'nın Tuba Büyüküstün Beğenisi Tepki Çekti
Okunma Süresi: 2 dk

Son dönemde özel hayatı ile gündeme gelen Hakan Sabancı, Tuba Büyüküstün'ün sosyal medya paylaşımına yaptığı beğeni ile dikkatleri üzerine çekti. Hande Erçel ile olan üç yıllık ilişkisi geçtiğimiz ay sona eren Sabancı'nın, bu durum karşısında gösterdiği tepkiler merak konusu oldu.

İlişkinin Sonlanma Nedeni

Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in ilişkisi, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın evlilik konusunda onay vermemesi nedeniyle sona erdiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Arzu Sabancı, yaptığı açıklamada, "Hande herkes tarafından sevilen, sanatında başarılı, zarif, akıllı ve çok güzel bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir. Biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık" ifadelerini kullanmıştı.

Tuba Büyüküstün Olayı ve Tepkiler

İlişkinin sona ermesinin ardından Hakan Sabancı'nın, kendisinden 11 yaş büyük olan Tuba Büyüküstün'ün fotoğrafını beğenmesi büyük bir yankı uyandırdı. Sosyal medyada aşk iddiaları hızla yayıldı ancak Sabancı, bu beğenisini kısa süre içinde silerek dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştı. Önceki akşam Bebek'te görüntülenen Hakan Sabancı, muhabirlerin bu konudaki sorularına yanıt vermek istemedi. Ancak, gergin tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Özel Hayat ve Kariyer

Hande Erçel, ayrılığın ardından kariyerine odaklanarak sessiz kalmayı tercih etti. Bu durum, Sabancı'nın tepkilerinin yanı sıra, her iki tarafın da özel hayatlarına dair farklı yönelimlerini gözler önüne seriyor. Tuba Büyüküstün ile olan etkileşim ise, Sabancı'nın gelecekteki ilişki dinamikleri hakkında spekülasyonlara yol açıyor.

#Hakan Sabancı
#Hande Erçel
#Tuba Büyüküstün
TÜMBİAD Olağanüstü Genel Kurulu Gerçekleştirildi: Mustafa Efe Topaloğlu Yeni Başkan
TÜMBİAD Olağanüstü Genel Kurulu Gerçekleştirildi: Mustafa Efe Topaloğlu Yeni Başkan
#Teknoloji / 11 Ekim 2025
Sivasspor'un Orta Saha Oyuncusu Charisis, Sivas'ta En Çok Vergi Veren İkinci İsim Oldu
Sivasspor'un Orta Saha Oyuncusu Charisis, Sivas'ta En Çok Vergi Veren İkinci İsim Oldu
#Spor / 11 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Gelinim Mutfakta'da 10 Ekim Cuma Günü Kim Elendi ve Bilezikleri Kim Aldı?
Gelinim Mutfakta'da 10 Ekim Cuma Günü Kim Elendi ve Bilezikleri Kim Aldı?
Magazin
Millie Bobby Brown, Evlat Edindiği Kızıyla İlk Fotoğrafını Paylaştı
Millie Bobby Brown, Evlat Edindiği Kızıyla İlk Fotoğrafını Paylaştı
Yusufeli HES, 3 Yılda 3,4 Milyon Megavatsaatlik Elektrik Üretti
Yusufeli HES, 3 Yılda 3,4 Milyon Megavatsaatlik Elektrik Üretti
Mavi Vatan’da Güç Gösterisi: TB3 ve AKINCI Hedefleri Vurdu
Mavi Vatan’da Güç Gösterisi: TB3 ve AKINCI Hedefleri Vurdu
Don Vito Lakaplı Uyuşturucu Baronu Abdullah Alp Üstün Yakalandı
Don Vito Lakaplı Uyuşturucu Baronu Abdullah Alp Üstün Yakalandı
Asi Nehri'ni Su Sümbülleri Kapladı
Asi Nehri'ni Su Sümbülleri Kapladı
Memur ve Emeklilerin Ocak Zammı Beklentileri
Memur ve Emeklilerin Ocak Zammı Beklentileri
Marketlerde Değişiklik Başlıyor: Fiyat Etiketinde Yeni Dönem
Marketlerde Değişiklik Başlıyor: Fiyat Etiketinde Yeni Dönem
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft