Gökhan Özen, Yeni İlişkisini Duyurdu

Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden Gökhan Özen, uzun bir süredir özel hayatını basından uzak tutmasına rağmen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yeni bir ilişkiye adım attığını duyurdu. 2010 yılında Selen Sevigen ile evlenerek iki kız çocuğu sahibi olan sanatçı, 2016 yılında boşanmasının ardından özel yaşamını kamuoyunun gözünden uzak tutmayı tercih etti. Ancak bu kez, yeni ilişkisini kendi sözleriyle duyurma kararı aldı.

Özel Hayatında Dönüm Noktası

Gökhan Özen, 2010 yılında Selen Sevigen ile kurduğu evlilikle birlikte, Ada Deren ve Derin Su adında iki kız çocuğu dünyaya getirdi. Ancak, evlilikleri uzun sürmedi ve 2016 yılında boşanma kararı alarak yollarını ayırdılar. Bu süreçte, Özen’in özel hayatı zaman zaman mahkeme süreçleriyle gündeme gelse de, sanatçı, aşk hayatını gizli tutma kararını sürdürdü. Yıllar sonra sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama, hayranları ve medya tarafından merakla karşılandı.

Yeni İlişkiyi Duyurma Tarzı

Özen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 25 yıllık sanat kariyerinde özel hayatını göz önünde tutmamayı tercih ettiğini belirtti. Gökhan Özen, “Bugün ilk defa sizlerle ben paylaşıyorum. Bunu yapmamın nedeni, kimlerin ne düşündüğünü bilmeden, benim için değerli olanı yıpratmalarını istemem" ifadelerini kullandı. Bu açıklamasıyla, gözlerden uzak bir yaşam sürme isteğini yine vurguladı.

Medya ve Magazin Basınına Mesajı

Ayrıca, açıklaması sırasında magazin basınına da seslenen Özen, özel hayatına saygı gösterilmesini talep etti. “Magazinden ve kameralardan uzak şekilde yaşamayı tercih ettiğim özelime de medya ve magazin basını mensubu dostlarım saygı duyacaktır, bundan eminim" diyerek, özel hayatının mahremiyetine dikkat çekti. Bu mesaj, sanatçının özel yaşamına gösterilmesini istediği saygının altını çizerken, aynı zamanda sosyal medya aracılığıyla duyduğu mutluluğu da ifade etti.