Dolar
41,8651 %0,23
Euro
48,7896 %0,43
Gram Altın
5.686,80 % 0,45
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Fatih Ürek'in Son Durumu Hakkında Açıklamalar Yapıldı

Fatih Ürek'in Son Durumu Hakkında Açıklamalar Yapıldı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Fatih Ürek'in Son Durumu Hakkında Açıklamalar Yapıldı
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Ürek'in doktoru Prof. Dr. Mehmet Refik Yazıcıoğlu, sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Yaşanan bu durum, sanatçının sevenleri ve hayranları arasında büyük bir endişeye yol açtı.

Kardiyovasküler Durumunda İyileşme

Fatih Ürek'in doktoru Prof. Dr. Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Kalp ile ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı" ifadelerini kullandı. Ancak doktor, beynin oksijensiz kalma süresi konusunda bazı endişelerin olduğunu belirtti. Yazıcıoğlu, "Bu süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kaldığı noktasında şüphelerimiz var. Yarına kadar uyutacağız" dedi. Bu bilgi, Ürek'in sağlık durumunun kritik bir aşamada olduğunu gösteriyor.

Olayın Detayları ve Müdahale Süreci

Ürek'in sağlık ekibi, evde meydana gelen ani rahatsızlığın ardından hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Hastaneden yapılan açıklamada, ünlü sanatçının kalbinin yaklaşık 20 dakika boyunca durduğu, ambulans ekibinin gerçekleştirdiği yaklaşık 20 dakikalık kalp masajı sonrasında kalbinin yeniden çalıştığı belirtildi. Hastaneye ulaştığında bilincinin kapalı olduğu, ancak kalp ritmi ve tansiyonunun mevcut olduğu kaydedildi. Yapılan incelemelerde, iki yıl önce stent takılan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edildi ve acil olarak anjiyoplasti işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemle damar tamamen açıldı.

Yoğun Bakımda İzleme Süreci

Hastaneden yapılan bir diğer açıklamada, Ürek'in yoğun bakımda uyutulmaya devam ettiği ve oksijen seviyesi ile organ fonksiyonlarının dikkatle izlendiği ifade edildi. "Klinik durumu stabilizasyon kazanana kadar gelişmeleri yakından izleyeceğiz" denilen açıklamada, sanatçıya geçmiş olsun dilekleri iletilerek sağlık ekibine teşekkür edildi. Bu süreç, sanatçının sağlık durumu üzerinde ciddi bir takip gerektiriyor.

Yardımcılarının Hızlı Refleksi Hayat Kurtardı

Fatih Ürek'in yakın çevresine göre, sanatçının fenalaşması, sabah saatlerinde "Oda çok sıcak, camı aç" dedikten kısa bir süre sonra gerçekleşti. Ürek, "Üşüdüm, nefes alamıyorum" diyerek yardım istedi. 2. Sayfa'nın haberine göre, yardımcısı ve şoförünün hızlı refleksi sayesinde sağlık ekipleri kısa bir süre içinde olay yerine ulaştı. Ev ile hastane arasındaki 5 dakikalık mesafenin, sanatçının hayatını kurtarmada büyük rol oynadığı ifade edildi.

Fatih Ürek'in durumu, sanatçı ve hayranları için önemli bir süreç olarak devam ediyor. Tüm gözler, sanatçının sağlık durumunun nasıl gelişeceği üzerinde yoğunlaşmış durumda.

#Kalp Krizi
#Magazin
#Fatih Ürek
Adana'da 400 Metrelik Kablo Hırsızlığı İnternetsiz Bıraktı
Adana'da 400 Metrelik Kablo Hırsızlığı İnternetsiz Bıraktı
#Gündem / 16 Ekim 2025
Üç Aylar Başlangıcı: 2026 Mübarek Üç Aylar ve Dini Günler Takvimi
Üç Aylar Başlangıcı: 2026 Mübarek Üç Aylar ve Dini Günler Takvimi
#Gündem / 16 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’e Romantik Doğum Günü Kutlaması
Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’e Romantik Doğum Günü Kutlaması
Magazin
Britney Spears'tan eski kocasının iddialarına sert tepki
Britney Spears'tan eski kocasının iddialarına sert tepki
Ankara Merkezli 10 İlde "Change Araç" Şebekelerine Yönelik Operasyon: 35 Şüpheli Yakalandı
Ankara Merkezli 10 İlde "Change Araç" Şebekelerine Yönelik Operasyon: 35 Şüpheli Yakalandı
Döviz Kurları Güncellendi: Dolar ve Euro Ne Kadar?
Döviz Kurları Güncellendi: Dolar ve Euro Ne Kadar?
AÖL Sınav Takvimi Belli Oldu: Açık Lise Sınavları Ne Zaman Yapılacak?
AÖL Sınav Takvimi Belli Oldu: Açık Lise Sınavları Ne Zaman Yapılacak?
2026 Ramazan Ayı ve Bayram Tarihleri Belli Oldu: İşte Diyanet Takvimi
2026 Ramazan Ayı ve Bayram Tarihleri Belli Oldu: İşte Diyanet Takvimi
Sürücüler Dikkat! Bolu Dağı Tüneli İstanbul Yönü 31 Ekim’e Kadar Gündüz Saatlerinde Kapalı
Sürücüler Dikkat! Bolu Dağı Tüneli İstanbul Yönü 31 Ekim’e Kadar Gündüz Saatlerinde Kapalı
YDS/2 Geç Başvurusu Başladı! Son Gün Ne Zaman, Ücreti Ne Kadar?
YDS/2 Geç Başvurusu Başladı! Son Gün Ne Zaman, Ücreti Ne Kadar?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft