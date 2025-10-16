Fatih Ürek'in Son Durumu Hakkında Açıklamalar Yapıldı

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Ürek'in doktoru Prof. Dr. Mehmet Refik Yazıcıoğlu, sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Yaşanan bu durum, sanatçının sevenleri ve hayranları arasında büyük bir endişeye yol açtı.

Kardiyovasküler Durumunda İyileşme

Fatih Ürek'in doktoru Prof. Dr. Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Kalp ile ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı" ifadelerini kullandı. Ancak doktor, beynin oksijensiz kalma süresi konusunda bazı endişelerin olduğunu belirtti. Yazıcıoğlu, "Bu süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kaldığı noktasında şüphelerimiz var. Yarına kadar uyutacağız" dedi. Bu bilgi, Ürek'in sağlık durumunun kritik bir aşamada olduğunu gösteriyor.

Olayın Detayları ve Müdahale Süreci

Ürek'in sağlık ekibi, evde meydana gelen ani rahatsızlığın ardından hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Hastaneden yapılan açıklamada, ünlü sanatçının kalbinin yaklaşık 20 dakika boyunca durduğu, ambulans ekibinin gerçekleştirdiği yaklaşık 20 dakikalık kalp masajı sonrasında kalbinin yeniden çalıştığı belirtildi. Hastaneye ulaştığında bilincinin kapalı olduğu, ancak kalp ritmi ve tansiyonunun mevcut olduğu kaydedildi. Yapılan incelemelerde, iki yıl önce stent takılan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edildi ve acil olarak anjiyoplasti işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemle damar tamamen açıldı.

Yoğun Bakımda İzleme Süreci

Hastaneden yapılan bir diğer açıklamada, Ürek'in yoğun bakımda uyutulmaya devam ettiği ve oksijen seviyesi ile organ fonksiyonlarının dikkatle izlendiği ifade edildi. "Klinik durumu stabilizasyon kazanana kadar gelişmeleri yakından izleyeceğiz" denilen açıklamada, sanatçıya geçmiş olsun dilekleri iletilerek sağlık ekibine teşekkür edildi. Bu süreç, sanatçının sağlık durumu üzerinde ciddi bir takip gerektiriyor.

Yardımcılarının Hızlı Refleksi Hayat Kurtardı

Fatih Ürek'in yakın çevresine göre, sanatçının fenalaşması, sabah saatlerinde "Oda çok sıcak, camı aç" dedikten kısa bir süre sonra gerçekleşti. Ürek, "Üşüdüm, nefes alamıyorum" diyerek yardım istedi. 2. Sayfa'nın haberine göre, yardımcısı ve şoförünün hızlı refleksi sayesinde sağlık ekipleri kısa bir süre içinde olay yerine ulaştı. Ev ile hastane arasındaki 5 dakikalık mesafenin, sanatçının hayatını kurtarmada büyük rol oynadığı ifade edildi.

Fatih Ürek'in durumu, sanatçı ve hayranları için önemli bir süreç olarak devam ediyor. Tüm gözler, sanatçının sağlık durumunun nasıl gelişeceği üzerinde yoğunlaşmış durumda.