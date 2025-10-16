Dolar
41,8651 %0,23
Euro
48,7896 %0,43
Gram Altın
5.686,80 % 0,45
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Adana'da 400 Metrelik Kablo Hırsızlığı İnternetsiz Bıraktı

Adana'da 400 Metrelik Kablo Hırsızlığı İnternetsiz Bıraktı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Adana'da 400 Metrelik Kablo Hırsızlığı İnternetsiz Bıraktı
Okunma Süresi: 2 dk

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 29 Eylül tarihinde meydana gelen kablo hırsızlığı olayı, bölgedeki internet erişimini iki gün süreyle kesintiye uğrattı. Akdeniz Mahallesi'nde bulunan bir güneş enerji santraline giren hırsızlar, 400 metre elektrik kablosunu çalarak, güvenlik kameralarına da zarar verdi. Olayın ardından, Adana Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, soruşturma başlattı.

Olayın Gelişimi ve Güvenlik Kamerası Kayıtları

Olay, 29 Eylül günü sabah saatlerinde gerçekleşti. Üç şüphelinin, güneş enerji santraline girdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin, kablo hırsızlığı sırasında kamera görüntülerini tahrip ettikleri de bildirildi. Hırsızlık nedeniyle Akdeniz Mahallesi'ndeki evlerde internet kesintisi yaşandı. Bu durum, mahalle sakinleri arasında endişe ve rahatsızlığa neden oldu.

Polis Ekiplerinin Müdahalesi ve Yakalama Süreci

Olayın ardından, polis ekipleri güvenlik kameralarındaki görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda, yüzleri kapalı olan iki şahsın kimliği tespit edilemezken, kabloları çalan kişinin R.D. (30) olduğu belirlendi. R.D., saklandığı bir evde yapılan operasyonla yakalandı. Emniyetteki ifadesinde, "Paraya ihtiyacım vardı, kabloları çalıp sattım" dediği öğrenildi. R.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Diğer Şüphelilerin Aranması Devam Ediyor

Olayla ilgili olarak diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen bu olay, hırsızlıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrıca, Adana merkezli 10 ilde gerçekleştirilen suç örgütü operasyonunda 106 zanlının gözaltına alındığı da belirtildi. Bu tür olayların önlenmesi amacıyla güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği vurgulanıyor.

#Adana
#Gündem Haberleri
#Hırsızlık Gasp Haberleri
Üç Aylar Başlangıcı: 2026 Mübarek Üç Aylar ve Dini Günler Takvimi
Üç Aylar Başlangıcı: 2026 Mübarek Üç Aylar ve Dini Günler Takvimi
#Gündem / 16 Ekim 2025
Ankara Merkezli 10 İlde "Change Araç" Şebekelerine Yönelik Operasyon: 35 Şüpheli Yakalandı
Ankara Merkezli 10 İlde "Change Araç" Şebekelerine Yönelik Operasyon: 35 Şüpheli Yakalandı
#Gündem / 16 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Döviz Kurları Güncellendi: Dolar ve Euro Ne Kadar?
Döviz Kurları Güncellendi: Dolar ve Euro Ne Kadar?
Gündem
Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin Vefatı ve Hayatı
Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin Vefatı ve Hayatı
AÖL Sınav Takvimi Belli Oldu: Açık Lise Sınavları Ne Zaman Yapılacak?
AÖL Sınav Takvimi Belli Oldu: Açık Lise Sınavları Ne Zaman Yapılacak?
2026 Ramazan Ayı ve Bayram Tarihleri Belli Oldu: İşte Diyanet Takvimi
2026 Ramazan Ayı ve Bayram Tarihleri Belli Oldu: İşte Diyanet Takvimi
Sürücüler Dikkat! Bolu Dağı Tüneli İstanbul Yönü 31 Ekim’e Kadar Gündüz Saatlerinde Kapalı
Sürücüler Dikkat! Bolu Dağı Tüneli İstanbul Yönü 31 Ekim’e Kadar Gündüz Saatlerinde Kapalı
YDS/2 Geç Başvurusu Başladı! Son Gün Ne Zaman, Ücreti Ne Kadar?
YDS/2 Geç Başvurusu Başladı! Son Gün Ne Zaman, Ücreti Ne Kadar?
Chelsea - Paris FC Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Chelsea - Paris FC Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’e Romantik Doğum Günü Kutlaması
Faruk Sabancı’dan Esra Bilgiç’e Romantik Doğum Günü Kutlaması
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft