Adana'da 400 Metrelik Kablo Hırsızlığı İnternetsiz Bıraktı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 29 Eylül tarihinde meydana gelen kablo hırsızlığı olayı, bölgedeki internet erişimini iki gün süreyle kesintiye uğrattı. Akdeniz Mahallesi'nde bulunan bir güneş enerji santraline giren hırsızlar, 400 metre elektrik kablosunu çalarak, güvenlik kameralarına da zarar verdi. Olayın ardından, Adana Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, soruşturma başlattı.

Olayın Gelişimi ve Güvenlik Kamerası Kayıtları

Olay, 29 Eylül günü sabah saatlerinde gerçekleşti. Üç şüphelinin, güneş enerji santraline girdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin, kablo hırsızlığı sırasında kamera görüntülerini tahrip ettikleri de bildirildi. Hırsızlık nedeniyle Akdeniz Mahallesi'ndeki evlerde internet kesintisi yaşandı. Bu durum, mahalle sakinleri arasında endişe ve rahatsızlığa neden oldu.

Polis Ekiplerinin Müdahalesi ve Yakalama Süreci

Olayın ardından, polis ekipleri güvenlik kameralarındaki görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda, yüzleri kapalı olan iki şahsın kimliği tespit edilemezken, kabloları çalan kişinin R.D. (30) olduğu belirlendi. R.D., saklandığı bir evde yapılan operasyonla yakalandı. Emniyetteki ifadesinde, "Paraya ihtiyacım vardı, kabloları çalıp sattım" dediği öğrenildi. R.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Diğer Şüphelilerin Aranması Devam Ediyor

Olayla ilgili olarak diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen bu olay, hırsızlıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrıca, Adana merkezli 10 ilde gerçekleştirilen suç örgütü operasyonunda 106 zanlının gözaltına alındığı da belirtildi. Bu tür olayların önlenmesi amacıyla güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği vurgulanıyor.