Üç Aylar Başlangıcı: 2026 Mübarek Üç Aylar ve Dini Günler Takvimi

2026 yılı için Müslümanların önemli dini dönemlerinden biri olan Üç Aylar'ın başlangıç tarihi belirlendi. Receb, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu özel dönem, manevi arınma ve ibadet açısından büyük bir öneme sahiptir. Dini günler takvimine göre, 2026 Üç Aylar başlangıcı 21 Aralık 2025 Pazar gününe denk geliyor. Bu tarih, Müslümanların ibadetlerini artırdığı ve dua ettikleri bir dönemin habercisi niteliğinde.

Receb Ayı: İbadet ve Dua Dönemi

Receb ayı, Üç Aylar'ın başlangıcını simgeler ve 21 Aralık 2025'te başlar. Bu ay, Müslümanlar için manevi bir hazırlık süreci olarak kabul edilir. Özellikle Receb ayının 27. gecesi, Miraç Kandili olarak anılmakta ve bu gece Peygamber Efendimiz’in (sav) Allah’a yükseldiği gece olarak özel bir anlam taşımaktadır. Miraç Kandili'nde yapılan ibadetlerin fazileti yüksek görülmekte, bu gece Müslümanlar bolca dua etmektedir.

Şaban Ayı: Ramazan'a Hazırlık Süreci

Şaban ayı, 20 Ocak 2026'da başlayacak ve Ramazan ayına hazırlık dönemi olarak ön plana çıkacaktır. Bu ayda Müslümanlar, Ramazan’a girmeden önce ruhsal ve bedensel olarak hazırlık yapar. Daha fazla oruç tutarak, dua ederek ve hayır işlerine yönelerek bu dönemi değerlendirirler. Şaban ayında ayrıca Berat Kandili gibi önemli geceler de kutlanmaktadır. Bu zaman dilimi, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma açısından da önemli fırsatlar sunmaktadır.

Ramazan Ayı: İbadetin Zirve Noktası

Ramazan, 19 Şubat 2026'da başlayacak ve İslam dünyasında en kutsal ay olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde, Müslümanlar oruç tutmakta ve ibadetlere yoğunlaşmaktadır. Ramazan ayı boyunca, geceleri teravih namazı kılınmakta ve Kadir Gecesi, bu ay içerisinde idrak edilmektedir. Ramazan'ın sonuna doğru yaklaşırken, Müslümanlar ruhsal bir arınma ve toplumsal dayanışma içinde bulunurlar.

2026 yılına ilişkin dini günler takviminde yer alan diğer önemli günler arasında Regaib Kandili (25 Aralık 2025), Miraç Kandili (15 Ocak 2026), Berat Kandili (2 Şubat 2026), Kadir Gecesi (16 Mart 2026) ve Ramazan Bayramı (20-22 Mart 2026) bulunmaktadır. Kurban Bayramı ise 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu özel günler, Müslümanların dini yaşantısında önemli bir yer tutmaktadır ve her biri farklı ibadet ve kutlama gelenekleri ile anılmaktadır.