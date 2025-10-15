Dolar
Haberin Gündemi Genel AÖL Sınav Takvimi Belli Oldu: Açık Lise Sınavları Ne Zaman Yapılacak?

AÖL Sınav Takvimi Belli Oldu: Açık Lise Sınavları Ne Zaman Yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim yılı Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavlarının yüz yüze ve üç oturum halinde yapılacağını duyurdu. Sınavlar 20-21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yayınlanma
14
AÖL Sınav Takvimi Belli Oldu: Açık Lise Sınavları Ne Zaman Yapılacak?
Okunma Süresi: 1 dk

Açık Lise (AÖL) öğrencilerinin merakla beklediği sınav takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem AÖL sınavlarının Aralık ayında yapılacağını duyurdu. Sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek ve her oturumda adaylara 100 dakika süre verilecek.

AÖL 1. Dönem Sınav Tarihleri:

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, saat 10.00

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, saat 14.00

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar, saat 10.00

Sınavlar, MEB’in belirlediği merkezlerde yüz yüze yapılacak. Her sınavda adaylara 100 dakika süre tanınacak.

Sınav Giriş Belgesi Ne Zaman Alınacak?

e-Sınav adayları: 24 Kasım 2025’ten itibaren

Yazılı sınava girecek adaylar: 15 Aralık 2025’ten itibaren
https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden fotoğraflı sınav giriş belgelerini temin edebilecek.

Sınava Girişte Gerekli Belgeler:

Adayların sınava gelirken şu belgeleri yanında bulundurması gerekiyor:

Fotoğraflı sınav giriş belgesi

Geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı, ehliyet, pasaport veya KKTC kimlik kartı)

Adayların belgelerini eksiksiz şekilde yanında bulundurmaması durumunda sınava alınmaları mümkün olmayacak.

