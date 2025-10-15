AÖL Sınav Takvimi Belli Oldu: Açık Lise Sınavları Ne Zaman Yapılacak?

Açık Lise (AÖL) öğrencilerinin merakla beklediği sınav takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem AÖL sınavlarının Aralık ayında yapılacağını duyurdu. Sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek ve her oturumda adaylara 100 dakika süre verilecek.
AÖL 1. Dönem Sınav Tarihleri:
1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, saat 10.00
2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, saat 14.00
3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar, saat 10.00
Sınavlar, MEB’in belirlediği merkezlerde yüz yüze yapılacak. Her sınavda adaylara 100 dakika süre tanınacak.
Sınav Giriş Belgesi Ne Zaman Alınacak?
e-Sınav adayları: 24 Kasım 2025’ten itibaren
Yazılı sınava girecek adaylar: 15 Aralık 2025’ten itibaren
https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden fotoğraflı sınav giriş belgelerini temin edebilecek.
Sınava Girişte Gerekli Belgeler:
Adayların sınava gelirken şu belgeleri yanında bulundurması gerekiyor:
Fotoğraflı sınav giriş belgesi
Geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı, ehliyet, pasaport veya KKTC kimlik kartı)
Adayların belgelerini eksiksiz şekilde yanında bulundurmaması durumunda sınava alınmaları mümkün olmayacak.