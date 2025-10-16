Ankara Merkezli 10 İlde "Change Araç" Şebekelerine Yönelik Operasyon: 35 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli olarak gerçekleştirilen ve 10 ili kapsayan "Change araç" şebekelerine yönelik operasyonlar sonucunda 35 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bu operasyonların, vatandaşları mağdur eden dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek amacıyla yürütüldüğü belirtildi.

Operasyonların Detayları ve Sonuçları

Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 35 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 10'unun tutuklandığını ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini ifade etti. 2025 yılının ilk dokuz ayında, "Change araç" şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda toplamda 495 mağdur tespit edildiği ve 407 şüphelinin yakalandığı bilgisi verildi. Bu süreçte 160 şüpheli tutuklanırken, 104 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı aktarıldı.

Operasyonların Gerçekleştirildiği İller

İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nın iş birliği ile yürütülen operasyonlar, Türkiye'nin birçok ilini kapsadı. Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat gibi illerde yapılan operasyonlar sonucunda, çeşitli marka ve modelde 495 aracın "change" işlemi yapıldığı ve bu durumun vatandaşları mağdur ettiği tespit edildi.

Bu operasyonlar, dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya, bu tür şebekelere yönelik mücadelenin devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik kararlı adımlar atıldığını belirtti.