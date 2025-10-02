Dolar
Eşref Rüya'ya Sürpriz Katılım! Necla Rolüyle Ebru Destan Gündemde

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, ikinci sezonuna Ebru Destan sürpriziyle başladı. Necla Birkan karakterine hayat veren oyuncu, kariyerindeki başarıları ve dizideki güçlü rolüyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Yayınlanma
14
Eşref Rüya’ya Sürpriz Katılım! Necla Rolüyle Ebru Destan Gündemde
Okunma Süresi: 1 dk

Ebru Destan, 24 Eylül 1977’de İzmir’de doğdu. 2025 itibarıyla 48 yaşındadır. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık ve mankenlik kariyeriyle de tanınan çok yönlü bir isimdir.

Kariyeri

Mankenlik: 1990’lı yıllarda podyumlarda adını duyurdu. Türkiye’nin önde gelen mankenlerinden biri oldu.

Müzik: 2000’li yıllarda sahneye adım atarak şarkıcılık kariyerine başladı. “Sözümü Yemedim”, “Nerdeydin” gibi parçalarla pop müzikte dikkat çekti.

Oyunculuk: Televizyon dizilerinde rol alarak geniş kitlelere ulaştı. Hem dram hem komedi projelerinde yer aldı.

Yer Aldığı Yapımlar

Aynalı Tahir

Abdülhamid Düşerken

Kırmızı Işık

Sular Durulunca

Bizi Ayıran Çizgi

Eşref Rüya (2025– ) – Necla Birkan karakteri

Eşref Rüya’daki Rolü

Ebru Destan’ın canlandırdığı Necla Birkan, dizide Hıdır’ın mali ve hukuki işlerinden sorumlu, sadakati ve minnetiyle öne çıkan bir karakter. İkinci sezona güçlü bir giriş yaparak izleyicilerin dikkatini çekti.

