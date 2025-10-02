Eşref Rüya’ya Sürpriz Katılım! Necla Rolüyle Ebru Destan Gündemde

Ebru Destan, 24 Eylül 1977’de İzmir’de doğdu. 2025 itibarıyla 48 yaşındadır. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık ve mankenlik kariyeriyle de tanınan çok yönlü bir isimdir.
Kariyeri
Mankenlik: 1990’lı yıllarda podyumlarda adını duyurdu. Türkiye’nin önde gelen mankenlerinden biri oldu.
Müzik: 2000’li yıllarda sahneye adım atarak şarkıcılık kariyerine başladı. “Sözümü Yemedim”, “Nerdeydin” gibi parçalarla pop müzikte dikkat çekti.
Oyunculuk: Televizyon dizilerinde rol alarak geniş kitlelere ulaştı. Hem dram hem komedi projelerinde yer aldı.
Yer Aldığı Yapımlar
Aynalı Tahir
Abdülhamid Düşerken
Kırmızı Işık
Sular Durulunca
Bizi Ayıran Çizgi
Eşref Rüya (2025– ) – Necla Birkan karakteri
Eşref Rüya’daki Rolü
Ebru Destan’ın canlandırdığı Necla Birkan, dizide Hıdır’ın mali ve hukuki işlerinden sorumlu, sadakati ve minnetiyle öne çıkan bir karakter. İkinci sezona güçlü bir giriş yaparak izleyicilerin dikkatini çekti.