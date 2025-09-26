Dizi Aşkı Gerçek Oldu! Ünlü Çift Evleniyor

2020 yılında Türkiye ve Özbekistan ortak yapımı "Bozkır Arslanı Celaleddin" dizisinde başrolü paylaşan Emre Kıvılcım ve Yulduz Rajabova, dizi setinde başlayan dostluklarını evlilikle taçlandırma kararı aldı. Çift, sosyal medya üzerinden duyurduğu romantik paylaşımıyla takipçilerinin büyük ilgisini çekti.

Romantik Paylaşım ve Hayranların Tepkisi

Bir süre önce ilişkilerini ilan eden Kıvılcım ve Rajabova, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelerle duyurdu. Yüzük emojisi ile desteklenen paylaşımları, kısa sürede binlerce beğeni aldı ve hayranlarından tebrik mesajları yağmaya başladı. Bu durum, çiftin ilişkisini daha da ileri taşıdığı yönünde yorumlandı.

Evlilik Hazırlıkları Başlıyor

Emre Kıvılcım ve Yulduz Rajabova’nın evlilik kararı, dizi aşklarının gerçeğe dönüşmesi olarak değerlendiriliyor. Çiftin, yakın bir zaman içinde düğün hazırlıklarına başlayacağı öğrenildi. Dizi setinde tanışarak aşka yelken açan ikili, hayranlarının da desteğiyle yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Emre Kıvılcım Kimdir?

Emre Kıvılcım, 2 Eylül 1990 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. On yaşına kadar memleketinde yaşadıktan sonra İstanbul'a taşınmış ve burada Kimya Mühendisliği eğitimi almıştır. İş Güvenliği Uzmanlığı üzerine yüksek lisans yapan Kıvılcım, oyunculuk kariyerine yönelerek mühendislik mesleğini bırakmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde burslu olarak aldığı eğitimle oyunculuk kariyerine adım atan Kıvılcım, ilk kez "Zeytinyağlı Yiyemem Aman" adlı televizyon filmiyle kamera karşısına geçmiştir. Daha sonra "Elif" dizisinde Selim karakteri ile geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır. Özellikle Asya ve Latin Amerika'da büyük ilgi gören bu dizi, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Yulduz Rajabova Kimdir?

Yulduz Rajabova, 1987 yılında Özbekistan'da doğmuş bir oyuncudur. Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra, 2013 yılında "Khazon" adlı sinema filmiyle kamera karşısına geçmiştir. Özbekistan'da tanınan bir isim haline gelmesinin yanı sıra Türkiye'de de adından söz ettiren Rajabova, 2016 yılında "Virus" ve "Boyvachcha Kuyov" gibi sinema filmlerinde rol almıştır. Gerek yeteneği gerekse de ekran karizması ile dikkat çekmeyi başaran Rajabova, "Bozkır Arslanı Celaleddin" dizisindeki performansı ile de büyük beğeni toplamıştır.

Emre Kıvılcım ve Yulduz Rajabova'nın evlilik kararı, hem hayranları hem de sektördeki birçok kişi tarafından sevinçle karşılandı. Çiftin, birlikte geçirecekleri yeni bir döneme adım atması, dizi dünyasında da geniş yankı buldu.