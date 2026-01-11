Dolar
Sağanak İzmir'i Ne Zaman Terk Edecek?

Sağanak İzmir’i Ne Zaman Terk Edecek?

Yayınlanma
14
Sağanak İzmir’i Ne Zaman Terk Edecek?
Okunma Süresi: 2 dk

Meteorolojik veriler, İzmir'de beklenen sağanak yağışların hafta başında etkili olacağını gösteriyor. Yapılan tahminlere göre, 11 Ocak Pazar ve 12 Ocak Pazartesi günleri kent genelinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı hava sisteminin 13 Ocak Salı günü itibarıyla İzmir'i terk etmesi öngörülüyor.

Yağışlı Günler ve Sıcaklık Düşüşü

11 Ocak Pazar günü İzmir’de hava sıcaklığının 11 ile 16 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bu tarihte nem oranının yüzde 56'dan başlayarak 94'e kadar çıkması öngörülüyor. Rüzgârın ise saatte 19 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Özellikle Pazar günü sabah ve akşam saatlerinde yer yer etkili sağanak yağışların görülebileceği belirtiliyor. 12 Ocak Pazartesi günü, yağışlı havanın etkisinin devam etmesi ve sıcaklıkların belirgin bir şekilde düşmesi bekleniyor. Bu gün için en düşük sıcaklık 5 derece, en yüksek sıcaklık ise 9 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranının yüzde 61 ile 95 arasında değişeceği öngörülürken, rüzgâr hızının saatte 16 kilometre civarında olacağı tahmin ediliyor.

Dikkatli Olunması Gereken Durumlar

Yetkililer, bu günler için ıslak zemin ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Yağışlı sistemin 13 Ocak Salı günü itibarıyla İzmir’i terk edeceği tahmin ediliyor. Salı günü hava durumunun parçalı bulutlu olması ve sıcaklıkların 0 ile 8 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Hafta ortasında ise hava sıcaklıklarının yeniden yükselmesi öngörülüyor. 14 Ocak Çarşamba ve 15 Ocak Perşembe günleri parçalı bulutlu havanın etkili olması ve sıcaklıkların 14–15 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Yorumlar
