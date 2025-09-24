Devrim Özkan, Lucas Torreira ile Ayrıldıktan Sonra Trevor Clevenot ile Görüntülendi

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, Galatasaray futbolcusu Lucas Torreira ile olan ilişkisini sonlandırmasının ardından sürpriz bir isimle gece gezmesine çıktı. Özkan, gece boyunca yanındaki Trevor Clevenot ile dikkat çekti. İkilinin arkadaş olduklarını belirtmesi, medyada geniş yankı buldu.

Devrim Özkan ve Lucas Torreira Ayrılığı

Devrim Özkan, "Vatanım Sensin", "Ramo", "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" ve "Çift Kişilik Oda" gibi popüler yapımlarda yer almış bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Özkan, Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile yaşadığı bir dargın bir barışık ilişki sonrasında yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından, sosyal hayatına devam eden Özkan, İstanbul gecelerinde Trevor Clevenot ile görüntülendi.

Arkadaşlık İlişkisi

Gece boyunca birlikte vakit geçiren Devrim Özkan ve Trevor Clevenot'un arkadaşlık ilişkisi, medyanın ilgisini çekti. Özkan, Torreira ile barışma ihtimali hakkında sorulan bir soruya, "İlişkim yok, şu anda çok iyiyim." yanıtını verdi. Bu açıklama, Özkan'ın ayrılığın ardından kendine yeni bir yol çizdiği izlenimini güçlendirdi.

Trevor Clevenot ve Hande Baladın İlişkisi

Trevor Clevenot, Fransa doğumlu bir voleybolcu olarak tanınmakta ve geçtiğimiz aylarda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Hande Baladın ile anılmıştı. İkilinin sevgili oldukları iddiaları medyada yer almıştı. Devrim Özkan, Clevenot ile olan ilişkisini "Beyefendi arkadaşım" diyerek tanımladı. Bu durum, Özkan'ın sosyal çevresinde dikkat çeken bir detay olarak öne çıktı.

Özkan ve Clevenot'un samimi görüntüleri, takipçileri ve hayranları arasında merak uyandırdı. İkili, sosyal medyada paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Devrim Özkan’ın yeni arkadaşlıkları ve sosyal hayatı, magazin gündeminde uzun süre konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.