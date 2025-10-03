Aynadaki Yabancı başlıyor! İlk bölümü ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

ATV ekranlarının yeni dizisi Aynadaki Yabancı, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Eda Teksöz’ün üstlendiği, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu başrolleri paylaşıyor.

Dizi, Karaaslan ailesinin gelini Azra’nın kabusa dönüşen hayatını konu alıyor. Yüzünü değiştirip kızına kavuşmak için bambaşka biri olarak geri dönen Azra’nın yolu, estetik cerrah Barış Saygıner ile kesişiyor. Aşk, imkânsızlık ve geçmişin sırlarıyla örülü hikâye, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Aynadaki Yabancı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Aynadaki Yabancı 4 Ekim 2025 Cumartesi günü ATV’de saat 20.00’de ekrana gelecek.

Oyuncu Kadrosu:

Onur Tuna, Simay Barlas, Caner Topçu, Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar ve Sara Yılmaz.