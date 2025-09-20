Dolar
Aşklarını Resmileştirdiler: Cansu Fırıncı ve Sevgi Görgüç Evlendi

Aşklarını Resmileştirdiler: Cansu Fırıncı ve Sevgi Görgüç Evlendi

Okunma Süresi: 2 dk
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü oyuncu Cansu Fırıncı, iki yıl süren ilişkisinin ardından makyaj sanatçısı Sevgi Görgüç ile evlenerek özel hayatında yeni bir döneme adım attı. Çift, sade bir nikah töreniyle Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde hayatlarını birleştirdi. Tören, samimi bir atmosferde gerçekleştirildi ve çiftin mutluluğu sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı.

Cansu Fırıncı’nın Kariyeri ve Özel Hayatı

Cansu Fırıncı, 'Kırgın Çiçekler', 'Düş Kırgınları', 'Hizmetçiler' ve 'Akıncı' gibi popüler projelerdeki rolleriyle tanınıyor. Oyuncunun kariyeri boyunca gösterdiği performanslar, geniş bir izleyici kitlesi tarafından takdir ediliyor. Ancak, son dönemde Fırıncı’nın özel hayatı da dikkat çekiyor. İki yıldır birlikte olduğu Sevgi Görgüç ile gerçekleştirdiği evlilik, hayranları arasında merak uyandırdı.

Nikah Töreninin Detayları

Fırıncı ve Görgüç’ün nikah töreni, ailenin ve yakın dostların katılımıyla gerçekleştirildi. Sade bir kutlama tercih eden çift, bu özel anı sevdikleriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraflar, takipçilerinin yoğun ilgisini çekti. Çiftin, nikah sonrası Kınalıada'da bir düğün yapma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Sanat Dünyasından Tebrikler

Cansu Fırıncı ve Sevgi Görgüç, sanat camiasından da birçok tebrik mesajı aldı. Evliliklerinin ardından aldıkları bu destek, çiftin mutluluğunu daha da artırdı. Sanat dünyası, onların özel günlerini kutlayarak, birlikteliklerinin uzun vadeli olmasını umuyor.

Çiftin evliliği, hem kariyerlerine hem de özel hayatlarına dair yeni bir sayfa açıyor. Cansu Fırıncı ve Sevgi Görgüç, birlikte geçirecekleri yeni dönem için heyecan dolu bir başlangıç yapmış oldu.

