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LGS 2. nakil sonuçları MEB'de
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Eğitim - - Editör: Tuğçe Gürel

LGS 2. nakil sonuçları MEB'de

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı. 5 Ağustos'ta 1. nakil sonuçlarını duyuran MEB, 9 Ağustos itibariyle de LGS 2. nakil sonuçlarını da erişime açtı.

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı. 5 Ağustos'ta 1. nakil sonuçlarını duyuran MEB, 9 Ağustos itibariyle de LGS 2. nakil sonuçlarını da erişime açtı.

MEB, 1. nakil döneminde bir liseye yerleşemeyen ya da yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler için 2. nakil dönemi başvurularını 5 – 8 Ağustos tarihleri arasında tamamladı. Başvuru işlemlerinin ardından LGS 3. tercihleri olarak da bilinen 2. nakil sonuçlarını duyurdu.

LGS sınavının ardından ilk tercihlerini yaparak istedikleri sonucu elde edemeyen veya hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler, 5 – 8 Ağustos tarihleri arasında yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvurularını tamamladı. Tercih işlemlerinin son bulmasıyla LGS 2. nakil sonuçları da açıklandı.

Yerleştirme işlemlerinin sonunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları durumunda yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://eokul.meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Sonuç ekranında ilgili adayın kaydının yapıldığı okul bilgileri yer alacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

LGS yerleştirme sonuçlarının ardından okullara kayıt için gidecek öğrencilerin yanlarında bulundurması gereken evraklar şöyle:

*Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı),

*İlköğretim öğrenim belgesi,

*Öğrencinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi (Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecek),

*Veliye ait vukuatlı nüfus kayıt örneği,

*Veli adına 'yerleşim yeri adres belgesi' (Nüfus Müdürlüklerinden alınacak),

*4 adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf.


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