Korktun Mu Simge Barankoğlu'ndan gözaltı açıklaması

Simge Barankoğlu gözaltına mı alındı? 'Yılan, korktun mu?' videolarıyla tanınan Simge Barankoğlu'nun gözaltına alındığı iddia edilmişti. 23 yaşındaki sosyal medya fenomeninin, elektronik sigara reklamı yaptığı gerekçesiyle gözaltın alındığı medyada yer almıştı. Peki 23 yaşındaki 'Yılan' Simge Barankoğlu tutuklandı mı gözlatına mı alındı?

Yılan Korktun mu? akımını başlatan Simge Barankoğlu, Beyaz Show'a kadar çıkmıştı. Gözaltına alındığı iddialarıyla ilgili açıklma yapan genç isim, soruşturma iddialarını yalanladı. Hakkında yapılan haberlere tepki gösteren Simge Barankoğlu, iddiaların sahiplerinden şikayetçi olacağını söyledi.

"HİÇBİR SORUŞTURMA GEÇİRMEDİM"

"Hakkımda hiçbir dayanağı olmayan iddialarla ulusal basında ve sosyal medya hesaplarında satışı yasak olan elektronik sigaraların reklamını yaptığım için gözaltına alındığım haberleri çıktı. 2 gündür bu iddialar basında ve sosyal medyada dolaşıyor. Elektronik sigara reklamcılığıyla, ilgili hiçbir şekilde soruşturma geçirmedim. Soruşturma geçirmediğim gibi tutuklanmam da söz konusu değil. Bu tür asılsız haberleri yapan kişiler hakkında yasal yollara başvuracağım. Ben de bu haberleri Azerbaycan TV kanalında çıkan bir haberden öğrendim."

Simge Barankoğlu'nun Instagram'da 700 bin takipçisi bulunuyor.