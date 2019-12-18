Kayıp dağcılardan acı haber!

Uludağ'dan gelen son dakika haberine göre kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir cansız beden daha bulundu.

Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bulunan ilk cesedin üzerinde Efe Sarp'a ait kimlik bulundu. Gelen son dakika gelişmesine göre ise Efe'nin 1200 metre aşağısında bir başka cansız beden daha bulundu. Bulunan bedenin kime ait olduğuna yönelik tespit çalışmaları sürüyor.

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için devam eden arama çalışmalarında iki ceset bulundu.

Önce Efe Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre yakınında bir ceset bulundu.

Bursa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Küreklidere bölgesinde yapılan arama çalışmaları sırasında bulunan montun yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir erkek cesedi tespit edilmiştir. Arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır. Bütün arama kurtarma ekipleri bu bölgeye sevk edilmiştir" denildi.

Bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarında ise bir cesede daha ulaşıldı. Bulunan bedenin kime ait olduğuna yönelik tespit çalışmaları sürüyor.