Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu tasarrufuna dair sinyalleri verirken, bu tasarrufların ayrıntıları netleşti. Önemli değişiklikler gündeme gelecek: araç ve bina alımları kısıtlanacak, servis hizmetleri sınırlandırılacak.

Bakan Şimşek, önümüzdeki dönemde alınacak tasarruf önlemlerine dair ipuçları verdi. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nda, tamamlanma aşamasında olan yatırımların hızla bitirileceğini, tarım yatırımlarının ve desteklerinin korunacağını belirtti. Bütçe dışı ek ödenek verilmeyeceğini de vurguladı.

Kamu kurumlarına ek ödenek veya hak edişlerini aşan kaynak verilmeyeceğini ifade eden Bakan Şimşek, nadir durumlar dışında ek ödenek talebinde bulunulmaması gerektiğini belirtti. Yoğunlaşma ve hızlı tamamlama odaklı bir strateji izleneceğini dile getirdi. Örneğin, fiziki gerçekleşmesi düşük olan yatırımların ödeneklerinin yıllara yayılacağını açıkladı.

Tarımsal üretim, baraj ve sulama yatırımlarının önceliğini koruyacaklarını belirten Bakan Şimşek, tarımsal desteklerde kesinti yapılmayacağını da vurguladı. Yeni kamu binalarının alınmayacağını ve mevcut kamu bina giderlerinde tasarruf yapılacağını dile getirdi. Kamu servis hizmetlerinde sınırlamalar getirileceğini, araç kullanımında özellikle tasarrufa önem verdiklerini ve yeni araç alım taleplerini titizlikle incelediklerini ifade etti. Yerli otomobil ve TOGG şartını da vurguladı.

Ayrıca, düşük KDV oranlarını kötüye kullanan firmaların denetimlerinin yapılacağını belirten Bakan Şimşek, vergi kayıplarını önlemeye ve haksız rekabeti engellemeye devam edeceklerini açıkladı.