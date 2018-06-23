Just Cause 4 için yeni oynanış videoları

Geçtiğimiz E3 2018 fuarında duyurusu yapılan Just Cause 4 için iki yeni video yayınlandı. Yayınlaan videolarda oyunun geliştirici yorumları bulunurken Just Cause 4'ün dünyasına yakından bakma fırsatı buluyoruz.

Yine Rico Rodriguez ile çılgınlıktan çılgınlığa koşacağımız Just Cause 4'te Güney Amerika ülkesi Solís'e yolculuk yapacağız. Burada Rodriguez geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacak.

Just Cause 4, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 4 Aralık 2018 tarihinde piyasada olacak. Oyunun yayınlanan iki fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Çatışma, baskı ve şiddetli hava koşullarının hüküm sürdüğü Güney Amerika ülkesi Solís'e hoş geldin. Just Cause 4'te serseri ajan Rico Rodriguez, her ne pahasına olursa olsun geçmişi hakkındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için Solís'te. Atlama tulumunu giy, tamamen kişiselleştirilebilir tırmanma çengelini kuşan ve Solís'e gök gürültüsünü getirmeye hazır ol!