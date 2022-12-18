İstanbul'da yeni metro müjdeleri geldi



Beşiktaş'ı yer altından Şişli'ye bağlayacak Yıldız_Fulya_Mecidiyeköy metro hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara çifte müjde verdi. İmamoğlu, Yıldız- Fulya-Mecidiyeköy metro hattının 31 Aralıkta, Dudullu-Bostancı metro hattının ise 1 Ocak'ta İstanbulluların hizmetine gireceğini duyurdu.

TEST SÜRÜŞLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mecidiyeköy_Mahmutbey metro hattının devamı niteliğindeki Yıldızı-Fulya-Mecidiyeköy hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Şişli belediye Başkanrı Muammer Keskin de yönettikleri ilçelerden geçen hat incelemesi sırasında İmamoğlu'na eşlik etti.

BELEDİYECİLER TAM KADRO KATILDI

İmamoğlu, inceleme geçisi sırasında İBB Genel Sekreter Yardımcıları Pelin Alpkökin, Mahir Polat ve Gürkan Alpay'dan çalışmalarla ilgili bilgil aldı. İmamoğlu, Yıldız istasyonu'ndan bsaşlayacak test sürüşü öncesinde , sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınla kamuoyunu çalışmalarla ilgili bilgilendirdi.

İSTANBULUN EN DERİN İSTASYONU

İstanbul'un derin istasyonlarından birisindeyiz diyen İmamoğlu, "Beşiktaş Sınırlarındayız. Beşiktaş Belediye Başkanımız ve Şişli Belediye Başkanımızla beraber, ilk defa deneme turunu yapacağız. Yerin yaklaşık 75 metre derinliğinde, Yıldız'dan bineceğiz metromuza, Fulya durağından geçeceğiz ve buradan da Mecidiyeköy'e gideceğiz. Çok Önemli bir hat. Malum. Mahmutbey_Mecidiyeköy hattını açmıştık. Ama Mecidiyeköy'den sonrasıyla ilgili, özellikle Beşiktaş meydanı'ndaki kazı yaklaşık 6.5 yıldır sürüyor."

ALTUBUÇUK YILDIR BİTMEYEN KAZI

"Şimdi orayla ilgili süreci hızlandırıyoruz ama bir gecikme olacağı için, biz orada daha pratik bir hamle yaptık. orayı bypass ederek, Kabataş'a doğru çalışmamız sürüyor. inşallah 2024'ün ilk çeyreğinde de Yıldız'dan sonrasını direkt Kabataş'a bağlayacağız. Arkeolojik kazıyla ilgili süreçleride mutlaka vatandaşlarımızla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.