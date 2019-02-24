Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
İstanbul'da okullara kar tatili
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Eğitim - - Editör: Tuğçe GÜREL

İstanbul'da okullara kar tatili

Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da okulların yarın tatil ilan edildiği ifade edildi.

İstanbul için beklenen kar tatili haberi geldi. Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da okulların yarın tatil ilan edildiği belirtildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında yarın temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında okulların 1 gün süreyle tatil ilan edildiğini söyledi.

İstanbul'da kar yağışı yüzünden 25 Şubat Pazartesi gününde okullar tatil ilan edildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında, "İlimizde yaşanan olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam etmesi sonrasında temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızda yarın 24 Şubat Pazartesi gününde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Yarın Okullar Tatil

Ali Yerlikaya, "Söz konusu karar gereğince kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de yarın itibarı ile izinli sayılacaklardır. Vatandaşlarımız her türlü riske karşılık dikkatli olmalıdırlar." uyarılarında da bulunuldu.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Fenerbahçe derbide bir ilki yaşayacak
İstanbul'da okullara kar tatili
Ercan Taner'den geri dönüş mesajı
Mabel Matiz'den babasına duygusal mesaj
Çanakkale'de okullara kar tatili
Hurdaya dönen araçtan bebek sağ çıktı
Erdoğan'dan ilginç anket yorumu
Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga
Binali Yıldırım martılara simit attı
-
Çok Okunanlar
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Patlayan TIR lastiği faciaya neden oldu
Patlayan TIR lastiği faciaya neden oldu
Özgün Aydın'dan darp iddialarına yanıt!
Özgün Aydın'dan darp iddialarına yanıt!
Konya'da köpek dehşeti!
Konya'da köpek dehşeti!
Gayrimenkul zengini Wilma Elles
Gayrimenkul zengini Wilma Elles
Faik Öztrak: Yetersiz kalınmıştır
Faik Öztrak: Yetersiz kalınmıştır
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Son Haberler
Fenerbahçe derbide bir ilki yaşayacak
Fenerbahçe derbide bir ilki yaşayacak
İstanbul'da okullara kar tatili
İstanbul'da okullara kar tatili
Ercan Taner'den geri dönüş mesajı
Ercan Taner'den geri dönüş mesajı
Mabel Matiz'den babasına duygusal mesaj
Mabel Matiz'den babasına duygusal mesaj
Çanakkale'de okullara kar tatili
Çanakkale'de okullara kar tatili
Hurdaya dönen araçtan bebek sağ çıktı
Hurdaya dönen araçtan bebek sağ çıktı
Erdoğan'dan ilginç anket yorumu
Erdoğan'dan ilginç anket yorumu
Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga
Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga
Binali Yıldırım martılara simit attı
Binali Yıldırım martılara simit attı
Başakşehir Bursaspor maçına kar engeli
Başakşehir Bursaspor maçına kar engeli
MHP'den Mustafa Şentop'a tam destek
MHP'den Mustafa Şentop'a tam destek
Binali Yıldırım'dan mavi bayraklı plaj sözü
Binali Yıldırım'dan mavi bayraklı plaj sözü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji