İstanbul'da okullara kar tatili

İstanbul için beklenen kar tatili haberi geldi. Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da okulların yarın tatil ilan edildiği belirtildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında yarın temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında okulların 1 gün süreyle tatil ilan edildiğini söyledi.

İstanbul'da kar yağışı yüzünden 25 Şubat Pazartesi gününde okullar tatil ilan edildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında, "İlimizde yaşanan olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam etmesi sonrasında temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızda yarın 24 Şubat Pazartesi gününde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Yarın Okullar Tatil

Ali Yerlikaya, "Söz konusu karar gereğince kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de yarın itibarı ile izinli sayılacaklardır. Vatandaşlarımız her türlü riske karşılık dikkatli olmalıdırlar." uyarılarında da bulunuldu.