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İstanbul'da 93 Okul acil tahliye ediliyor
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

İstanbul'da 93 Okul acil tahliye ediliyor

İstanbul Valiliği, 20 Şubat pazartesi itibariyle şehirde riskli bulunan 93 okulun öğrencilerinin depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerini bildirdi.

İstanbul Valiliği, 20 Şubat pazartesi itibariyle şehirde riskli bulunan 93 okulun öğrencilerinin depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve İstanbul'u da derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje koodrinasyon Birimi'nin İPKB kurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, bu birimin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında, kentte 1999 öncesinde inşa edilen 1418 okulun etütleri yapıldığında 67'sinden depreme dayanıklı, 1351'nin de riskli olduğu tespit edildiği aktarıldı.

Riskli bulunan 1351 okulun 769'nun güçlendirildiği, 367 'sinin yıkılıp yeniden yapıldığı belirtilerek, 87 okulun da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarca güçlendirildiği, yıkılıp yeniden inşa edildiği ifade edildi.



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