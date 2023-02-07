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İstanbul Belediyesi İmdada Yetişti
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

İstanbul Belediyesi İmdada Yetişti

İBB, büyük depremin ardından bütün imkanlarını seferber ediyor. İBB'nin bütün yöneticileri AKOM'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplanarak vakit geçirmeden hazırlıklara başladı. Hemen harekete geçildi

İBB, büyük depremin ardından bütün imkanlarını seferber ediyor.

İBB'nin bütün yöneticileri AKOM'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplanarak vakit geçirmeden hazırlıklara başladı. Hemen harekete geçildi.

5 farklı birimden toplanan 838 İBB personeli, 275 araç ve ekipman ile bölgeye intikal etti. 407 kişilik arama kurtarma ekibi, vinçler, kazıcı iş makineleri, ekskavatörler yola çıkarıldı. İş makinaları depremin etkisiyle hasar gören yolları onardı, olumsuz hava şartlarından kapanan yolları açtı.

Hatay'da 'İBB Yönetim Merkezi' ve internet bağlantı noktaları kuruldu. Yatakhane şekline dönüşen 6 bin kişilik yemek tırı, 15 bin ekmek üretebilen mobil büfe bölgeye hareket etti. İstanbullular tarafından Halk Ekmek'e yapılan ekmek bağışlarıda deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.



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