Gazze Şeridi, İsrail ordusunun 200 gündür süren saldırıları nedeniyle büyük bir insani krize sahne oluyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgede can kaybının hızla arttığını ve son 24 saat içinde 32 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 34 bin 183'e ulaştı.

Gazze'deki son saldırılar sadece ölümlerle sınırlı kalmadı. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, aynı 24 saatlik dönemde 59 Filistinli yaralandı. 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılar boyunca toplam yaralı sayısı 77 bin 143'e yükseldi. İsrail'in hava saldırıları, bombardımanlar ve kara operasyonları, Gazze Şeridi'nde büyük bir yıkıma neden oldu ve sivillerin hayatını derinden etkiledi.

Bölgedeki son durumu değerlendiren uzmanlar, Gazze'deki altyapının büyük ölçüde zarar gördüğünü ve insani yardıma ihtiyaç duyanların sayısının giderek arttığını belirtiyor. Elektrik, su ve sağlık hizmetlerinin kısıtlı olduğu Gazze'de, hastaneler yaralılarla dolup taşıyor ve tıbbi malzeme eksikliği yaşanıyor.

Gazze'de son 10 gün içinde öldürülenlerin sayısının 469 olduğu bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarının sivil altyapıyı hedef aldığını ve enkaz altında hâlâ ölülerin bulunduğunu söyledi. Ancak İsrail askerlerinin güvenlik önlemleri ve engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere erişiminin kısıtlandığı belirtiliyor.

Gazze'deki durumu izleyen uluslararası insani yardım kuruluşları, çatışmaların siviller üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu ve daha fazla insani felaketin önüne geçilmesi için acil eylem çağrısında bulundu. Ölü ve yaralı sayılarının artmaya devam ettiği Gazze'de, uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiği vurgulanıyor.

Bölgedeki şiddetin sona ermesi için diplomatik çabaların yoğunlaşması gerektiği belirtilirken, Gazze'deki sivillerin güvenliğinin sağlanması için uluslararası topluma çağrılar yapılıyor. Şu anda Gazze, dünya için acil bir insani krizin sembolü haline gelmiş durumda ve bu krizin çözümü için ortak bir yaklaşım benimsenmesi gerekiyor.