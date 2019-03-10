İngiltere Ligi maçında olay!

İngiltere Championship'in 36. haftasındaki maçta ortalık fena karıştı. Sahaya giren Birmingham taraftarı, Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e saldırınca olanlar oldu.

Championship'in 36. haftasında oynanan Birmingham kenti derbisinde yine tribün dehşeti yaşandı. Oyunun durduğu 10. dakikada sahaya atlayan bir Birmingham taraftarı, arkasından yaklaşmakta olan rakip takımın orta saha oyuncusu Grealish'e önce yumruk salladı.

Yumruk Salladı

Darbenin etkisiyle kendisini yerde bulan 23 yaşındaki futbolcu takım arkadaşları ve güvenlik görevlileri tarafından yerden kaldırıldı. Saldırgan, polis tarafından saha dışına alınırken tribünlere öpücük yollamayı da ihmal etmedi.