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İlkokula başlama yaşı değişiyor
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Eğitim - - Editör: Özge KESİCİ

İlkokula başlama yaşı değişiyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okula başlama yaşı ile ilgili değişiklik yapacaklarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okula başlama yaşı ile ilgili, 4 yaş ve 3 yaşı dikkate alarak, Bakanlık olarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve belediyelerle çalışmalar yaptıklarını belirtti. "Hiç okula gidemeyenlerin evine okul öncesi paketi anlamında nasıl destek veririz ile ilgili paketler hazırladık, süreç devam ediyor. 69 ay olarak bir saptamamız var. Burada yapmak istediğimiz şey, 6-7 yaş çağ nüfusu iç içe girdi. 4+4+4'ten sonra aynı çağın nüfusunda yüzde 40'a yakın çocuğumuz oldu. Derslik açığımızla ilgili bize ortaöğretimde önümüzdeki yıl yepyeni bir fotoğraf sunacak. Bütün bu karışıklığın önüne geçmek için 69 ayı önümüzdeki yıl zaten gerçekleştirmiş olacağız" açıklamasını yaptı.

OKULA BAŞLAMA YAŞIYLA İLGİLİ DÜZENLEME

69, 70, 71 AYLIK ÇOCUKLAR: İlkokul 1. sınıfa kaydı zorunludur ancak veli isteğiyle 1 yıl erteleme yapılabilecektir.

66, 67, 68 AYLIK ÇOCUKLAR: Okul öncesi eğitim kurumu aday kaydına alınır ancak veli isteğiyle ilkokula 1 yıl erken başlayabilir.

Yapılan düzenleme, 2019 – 2020 Eğitim – Öğretim Yılı itibariyle uygulanacaktır.


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