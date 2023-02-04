Hazır Betoncuların Gözü Ukrayna'da

Türkiye Beton sektörü ve inşaat sektörü, 2023 yılında Ukrayna, Suriye, Irak gibi savaştan dolayı yıkılan ülkelerin yeniden inşası için atağa geçti. Sektör 15-18 Mart tarihleri arasında yapılacak 'Beton 2023 Hazır Beton Kongresi ve Fuarı'nda gövde gösterisine hazırlanıyor.



Türkiye'deki ekonomik krize inat, büyük bir hızla dünyanın beton, beton malzemeleri ve araç gereç ve tedarikçileri arasında üst sıralara tırmanan Türk şirketleri yurt dışına taşarak yatırımlarını çeşitli ülkelerde'de sürdürüyor.

Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, İnşaat betonunda dünyanın en önde ülkelerinde olduklarını açıklayarak "İhracat rakamları son derece iyi. Amerika başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve dünya'nın pek çok coğrayasına ihracat yaptıklarını ayrıca o bölgelere yatırım yaptıklarını" söyledi.

Sektörün yüksek bir moral içinde olduğunun altını çizen Yavuz Işık, "Türk beton sektörünün 2023 senesi için yüzde 10 büyümeyi hedeflediğini bu yüzden fuarlar'a özel bir önem verdiklerini" belirtti.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ve TG EXPO Fuarcılık oratlıağı ile düzenlenen 'Beton 2023 Hazır Beton Kongresi ve Fuarı'nın şimdiden uluslararası alım heyetlerinin ilgi odağı olduğunu ifade eden Işık, "Fuarın 15-18 Mart tarihleri arasında Yeşilköy'de bulunnan İStanbul Fuar Merkezi'nde düzenleneceğini ve dünyanın ve Türkiye'nin önemli akademisyenlerinin konuşmacı olarak yer alacaklarını" ifade etti.

Başta Ukrayna olmak üzere, Suriye, Irak gibi ülkelerin yeniden inşası için Türkiye Beton sektörü ve İnşaat sektörü'nün şimdiden görüşmelere başladığı ve yine bu yıl 10 büyüme, yüksek ihracat hedefiyle yola çıkıldığının altını çizen Başkan Yavuz Işık, Sektörün hedeflerini açıkladı.

Hazır Beton sektörü'nün 2022 yılı resmi verilerine göre 4.5 milyar doları aşan cirosu, 50 bini aşan istihdam hacmi ve yıllık 105 milyon metreküp bulan üretimiyle Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörü açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Başkan Yavuz Işık sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en önemli fuar ve kongresine ev sahipliği yapacak olan 'Beton 2023 sektörün tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluştururken, 40'ın üzerinde ülkeden gelecek alım heyetleri ile dünyanın gözü de bu fuarda olacak."

"Ülkemizde üretilen ve kullanılan betonların niteliğinin ve kullanım miktarının artırılması konusunda çalışmalar yapıyoruz. İnşaatın 2022 yılının üçüncü çeyreğindeki yüzde 14'lük daralma oranının son dönemlerdeki en yüksek gerileme olayı olarak görüyoruz."

"İnşaat sektöründeki dalgalı faaliyet düzeyi ve özellikle sektördeki güvenin yükselmemesi ve en önemli sorundur. İnşaat sektörü hala gerçek potansiyelini ortaya koyamıyor."

"Konut satış rakamlarında geçen yılın aralık ayında bir hareketlilik gördük ve bu hareket 2023 yılının ilk çeyreğinde de devam edecek, ancak rakamlar bize başxka bir sorunu işaret etmektedir."

"Aralık ayı itibarıyla ipotekli konut satışlarındaki yüzde 52 'yi bulan azalma, konut sektöründe finansmana erişimin ne derece önemli olduğunu gösteriyor."