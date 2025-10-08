Zaman Olursa 'Evleniriz'

Sakiler grubunun solisti Hasan Gözetlik, oğlu Altan için önceki akşam Cevahir Otel'de görkemli bir sünnet düğünü düzenledi. Etkinlikte, müzik dünyasından pek çok isim bir araya geldi. Düğün, sadece Altan’ın sünneti için değil, aynı zamanda dostlukların pekişmesi ve eğlencenin doruklara ulaşması açısından da önemli bir fırsat sundu.

Ünlü Çiftin Evlilik Üzerine Konuşmaları

Düğüne katılanlar arasında Sakiler grubunun diğer üyelerinden Serkan Balkan da yer aldı. Balkan, uzun süredir birlikte olduğu şarkıcı Niran Ünsal'ın kızı Hande Ünsal ile davete katılarak dikkatleri üzerine çekti. Çift, düğün sırasında evlilikle ilgili sorulara esprili bir dille yanıt vererek samimi bir ortam oluşturdu. Bir basın mensubunun “Ne oluyorsa hemen evlenirsiniz” sorusuna Serkan Balkan, “Zaman olursa” yanıtını verirken, bu cevap hem gülümsemelere neden oldu hem de evlilik planları hakkında merak uyandırdı.

Hande Ünsal ise Balkan’ın cevabını destekleyerek, “Çok doğruydu. Artık düğün yapmak da büyük masraf, eğlence yapacağız” sözleriyle çiftin evlilik konusundaki niyetlerini dolaylı bir şekilde ortaya koydu. Bu yanıtlar, her iki tarafın da gelecekteki planları hakkında ipuçları sunarken, düğün atmosferine de neşe kattı.

Hasan Gözetlik’in oğlu Altan’ın sünnet düğünü, sadece özel bir gün değil, aynı zamanda müzik camiasının önemli isimlerinin de bir araya geldiği bir buluşma oldu. Düğün, dostlukların pekiştiği, anıların paylaşıldığı ve geleceğe yönelik umutların dile getirildiği bir etkinlik olarak hafızalara kazındı.