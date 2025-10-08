Dolar
41,7257 %0,23
Euro
48,5187 %0,44
Gram Altın
5.413,48 % 1,34
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Zaman Olursa 'Evleniriz'

Zaman Olursa 'Evleniriz'

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Zaman Olursa 'Evleniriz'
Okunma Süresi: 2 dk

Sakiler grubunun solisti Hasan Gözetlik, oğlu Altan için önceki akşam Cevahir Otel'de görkemli bir sünnet düğünü düzenledi. Etkinlikte, müzik dünyasından pek çok isim bir araya geldi. Düğün, sadece Altan’ın sünneti için değil, aynı zamanda dostlukların pekişmesi ve eğlencenin doruklara ulaşması açısından da önemli bir fırsat sundu.

Ünlü Çiftin Evlilik Üzerine Konuşmaları

Düğüne katılanlar arasında Sakiler grubunun diğer üyelerinden Serkan Balkan da yer aldı. Balkan, uzun süredir birlikte olduğu şarkıcı Niran Ünsal'ın kızı Hande Ünsal ile davete katılarak dikkatleri üzerine çekti. Çift, düğün sırasında evlilikle ilgili sorulara esprili bir dille yanıt vererek samimi bir ortam oluşturdu. Bir basın mensubunun “Ne oluyorsa hemen evlenirsiniz” sorusuna Serkan Balkan, “Zaman olursa” yanıtını verirken, bu cevap hem gülümsemelere neden oldu hem de evlilik planları hakkında merak uyandırdı.

Hande Ünsal ise Balkan’ın cevabını destekleyerek, “Çok doğruydu. Artık düğün yapmak da büyük masraf, eğlence yapacağız” sözleriyle çiftin evlilik konusundaki niyetlerini dolaylı bir şekilde ortaya koydu. Bu yanıtlar, her iki tarafın da gelecekteki planları hakkında ipuçları sunarken, düğün atmosferine de neşe kattı.

Hasan Gözetlik’in oğlu Altan’ın sünnet düğünü, sadece özel bir gün değil, aynı zamanda müzik camiasının önemli isimlerinin de bir araya geldiği bir buluşma oldu. Düğün, dostlukların pekiştiği, anıların paylaşıldığı ve geleceğe yönelik umutların dile getirildiği bir etkinlik olarak hafızalara kazındı.

#Sakiler
#Hande Ünsal
#Hasan Gözetlik
#Gazetehaberleri
Eylül Ersöz ve Aras Bulut İynemli Aşk mı Yaşıyor? Ünlü Oyuncudan Dikkat Çeken Yanıt
Eylül Ersöz ve Aras Bulut İynemli Aşk mı Yaşıyor? Ünlü Oyuncudan Dikkat Çeken Yanıt
#Magazin / 08 Ekim 2025
Erdoğan, Fotoğraf Tartışmasına Katıldı: "O Kare, Gerçek Türkiye Fotoğrafı"
Erdoğan, Fotoğraf Tartışmasına Katıldı: "O Kare, Gerçek Türkiye Fotoğrafı"
#Gündem / 08 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
TFF Radarındaki Mert Kömür Kimdir?
TFF Radarındaki Mert Kömür Kimdir?
Gündem
Avukat Serdar Öktem Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti: Cenazesi Ailesine Teslim Edildi
Avukat Serdar Öktem Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti: Cenazesi Ailesine Teslim Edildi
Gram ve Çeyrek Altın Fiyatları 8 Ekim 2025'te Ne Kadar?
Gram ve Çeyrek Altın Fiyatları 8 Ekim 2025'te Ne Kadar?
VakıfBank - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
VakıfBank - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Ekim Orionid Meteor Yağmuru Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye’den Görülebilecek mi?
Ekim Orionid Meteor Yağmuru Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye’den Görülebilecek mi?
Kızılcık Şerbeti’nin Cemal’i Geri Döndü! Fırat Çelik TRT 1 Dizisiyle Ekranlarda! Fırat Çelik Kimdir?
Kızılcık Şerbeti’nin Cemal’i Geri Döndü! Fırat Çelik TRT 1 Dizisiyle Ekranlarda! Fırat Çelik Kimdir?
Kıskanmak Dizisi Burak Kimdir? İşte Tecrübeli Oyuncu Murat Danacı’nın Hayatı ve Kariyeri
Kıskanmak Dizisi Burak Kimdir? İşte Tecrübeli Oyuncu Murat Danacı’nın Hayatı ve Kariyeri
Tarık Biberoviç Kiminle Sevgili, İpek Demirci Kimdir, Kaç Yaşında? İşte Hakkında Merak Edilen Her Şey
Tarık Biberoviç Kiminle Sevgili, İpek Demirci Kimdir, Kaç Yaşında? İşte Hakkında Merak Edilen Her Şey
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft