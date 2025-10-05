Yeni Haftada Sağanak Yağış Uyarısı

Hafta sonu batı illerinde etkili olan sağanak yağış, yeni haftada Türkiye genelinde yayılma eğiliminde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) güncel verilerine göre, bugün Marmara ve Kıyı Ege bölgelerinde yağışların yoğunlaşması bekleniyor. Bu süreçte, vatandaşların ve tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilenmemesi için gerekli önlemleri alması öneriliyor.

Yağışların Etkili Olacağı Bölgeler

Bugün, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Samsun ve Rize çevrelerinde sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Bunun yanı sıra, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde de yağmur bekleniyor. Özellikle bu bölgelerde çiftçilerin ürünlerine zarar gelmemesi adına dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Sıcaklık Değişiklikleri

Hava sıcaklıkları, batı kesimlerde mevsim normalleri seviyelerinde kalırken, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bugün bazı şehirlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekildedir: Kırklareli 21 derece, İstanbul 22 derece, Denizli 24 derece, İzmir 25 derece, Adana 32 derece, Ankara 21 derece, Sinop 21 derece, Trabzon 22 derece, Kars 23 derece, Diyarbakır 34 derece ve Gaziantep 31 derece olarak ölçülmesi bekleniyor.

Yağışların etkisiyle hava koşullarında meydana gelecek değişiklikler, günlük yaşamı ve ulaşımı etkileyebilir. Bu nedenle, vatandaşların hava durumu raporlarını takip etmesi ve gerektiğinde önlem alması önem taşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gelişmeleri yakından izlemekte ve yeni uyarılar yapmaya devam etmektedir.