Dolar
41,6667 %0,43
Euro
48,9459 %0,71
Gram Altın
5.209,75 % 1,00
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Yeni Haftada Sağanak Yağış Uyarısı

Yeni Haftada Sağanak Yağış Uyarısı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Yeni Haftada Sağanak Yağış Uyarısı
Okunma Süresi: 2 dk

Hafta sonu batı illerinde etkili olan sağanak yağış, yeni haftada Türkiye genelinde yayılma eğiliminde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) güncel verilerine göre, bugün Marmara ve Kıyı Ege bölgelerinde yağışların yoğunlaşması bekleniyor. Bu süreçte, vatandaşların ve tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilenmemesi için gerekli önlemleri alması öneriliyor.

Yağışların Etkili Olacağı Bölgeler

Bugün, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Samsun ve Rize çevrelerinde sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Bunun yanı sıra, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde de yağmur bekleniyor. Özellikle bu bölgelerde çiftçilerin ürünlerine zarar gelmemesi adına dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Sıcaklık Değişiklikleri

Hava sıcaklıkları, batı kesimlerde mevsim normalleri seviyelerinde kalırken, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bugün bazı şehirlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekildedir: Kırklareli 21 derece, İstanbul 22 derece, Denizli 24 derece, İzmir 25 derece, Adana 32 derece, Ankara 21 derece, Sinop 21 derece, Trabzon 22 derece, Kars 23 derece, Diyarbakır 34 derece ve Gaziantep 31 derece olarak ölçülmesi bekleniyor.

Yağışların etkisiyle hava koşullarında meydana gelecek değişiklikler, günlük yaşamı ve ulaşımı etkileyebilir. Bu nedenle, vatandaşların hava durumu raporlarını takip etmesi ve gerektiğinde önlem alması önem taşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gelişmeleri yakından izlemekte ve yeni uyarılar yapmaya devam etmektedir.

İstanbul'da 5 Ekim 2025 Su Kesintileri ve Detayları
İstanbul'da 5 Ekim 2025 Su Kesintileri ve Detayları
#Gündem / 05 Ekim 2025
Aynadaki Yabancı Dizisinde Nehir Karakterine Hayat Veren Ecem Sena Bayır Kimdir?
Aynadaki Yabancı Dizisinde Nehir Karakterine Hayat Veren Ecem Sena Bayır Kimdir?
#Gündem / 04 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
İsrail’in Sumud Müdahalesinde Alıkonulan 36 Türk Vatandaşı Bugün Yurda Dönüyor
İsrail’in Sumud Müdahalesinde Alıkonulan 36 Türk Vatandaşı Bugün Yurda Dönüyor
Gündem
Erman Ilıcak Kimdir, Erman Ilıcak'ın Eşi Kimdir?
Erman Ilıcak Kimdir, Erman Ilıcak'ın Eşi Kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Bölgesi'nde Deprem Hazırlıklarını Vurguladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Bölgesi'nde Deprem Hazırlıklarını Vurguladı
Diddy'nin Seks Ticareti Davasında Karar Açıklandı
Diddy'nin Seks Ticareti Davasında Karar Açıklandı
Marmara Denizi'nde 5 Büyüklüğünde Deprem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Açıklama
Marmara Denizi'nde 5 Büyüklüğünde Deprem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Açıklama
Kayserispor Galibiyet Hasreti Sürüyor
Kayserispor Galibiyet Hasreti Sürüyor
Darphane Altın Sertifikası, Gram Altını Geride Bıraktı
Darphane Altın Sertifikası, Gram Altını Geride Bıraktı
Trump'tan Gazze Savaşını Sona Erdirme Çabalarına Teşekkür
Trump'tan Gazze Savaşını Sona Erdirme Çabalarına Teşekkür
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft