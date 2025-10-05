Dolar
Yazar Hanzade Özerten Urul, Sahte İçki Kurbanı

Yazar Hanzade Özerten Urul, Sahte İçki Kurbanı

Yazar Hanzade Özerten Urul, Sahte İçki Kurbanı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 9 ay süren tedavi sürecinin ardından yazar ve iletişimci Hanzade Özerten Urul (45) yaşamını yitirdi. Urul'un acı kaybı, hem edebiyat camiasında hem de sosyal medyada büyük bir üzüntüyle karşılandı. Hanzade Özerten Urul, Ortakent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayın Gelişimi

24 Ocak 2023 tarihinde, Hanzade Özerten Urul ve eşi Emre Urul (49) metil alkol zehirlenmesi belirtileri göstererek acil olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturma neticesinde, çiftin zehirlenmesine neden olan metil alkolü Ankara’dan temin ettikleri tespit edildi. Polis, 26 Ocak’ta düzenlediği operasyonla şüpheliler Z.A.D. ve M.T.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uzun Süreli Tedavi Süreci

Hanzade Özerten Urul, 9 ay boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Süreç içerisinde birçok tıbbi müdahaleye maruz kalan Urul, ne yazık ki yaşam mücadelesini kaybetti. Eşi Emre Urul ise hastaneden taburcu edilerek tedavisine evde devam etti. Hanzade Özerten Urul'un hastalığı, toplumda sahte içki kullanımı ve bunun getirdiği tehlikelere dair farkındalığı artırmak amacıyla gündeme geldi.

Soruşturmanın Devamı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, metil alkol zehirlenmesi vakalarının artması endişe yaratıyor. Sağlık uzmanları, özellikle sahte içki tüketiminin riskleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Hanzade Özerten Urul’un kaybı, bu konuda bir tartışma başlatırken, benzer vakaların önlenmesi adına alınacak önlemler hakkında düşüncelerin yeniden gözden geçirilmesine neden oldu. Urul'un vefatı, sadece ailesi ve yakınları için değil, aynı zamanda edebi topluluk için de büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

