Dolar
41,6667 %0,43
Euro
48,9459 %0,71
Gram Altın
5.209,75 % 1,00
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Yazar Ayçil’den Okuyucularına “Açık” Tavsiye

Yazar Ayçil’den Okuyucularına “Açık” Tavsiye

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Yazar Ayçil’den Okuyucularına “Açık” Tavsiye
Okunma Süresi: 2 dk

Kocaeli Kitap Fuarı’nda “Açık Yapıt ve Okurun Yazarlaşması” konulu bir etkinlik düzenleyen yazar Ali Ayçil, açık ve kapalı yapıt arasındaki farkları ele alarak, katılımcılara hayatın her alanında açıklığın önemini vurguladı. Ayçil, dinleyicilerine açık düşünmenin ve ifade etmenin, bireylerin zihinsel gelişiminde ve sosyal ilişkilerinde nasıl bir rol oynadığını aktardı.

Açıklığın ve Kapalılığın Önemi

Ali Ayçil, açık yapıtların insan ilişkileri ve bireylerin düşünsel gelişimi üzerindeki etkilerine dikkat çekti. “Kapalı cümlelerle ne kadar muhatap olursak, yorumlama ve alternatif düşünme imkânımız elimizden alınıyor” diyen Ayçil, özellikle çocukların eğitiminde açık iletişimin gerekliliğini vurguladı. Çocuklara kapalı cümleler ile yaklaşmanın, onları zayıf bireyler haline getirebileceğini belirtti. “Açıklık, insanı yaşamı boyunca taze tutar. Bu mesele sadece edebiyatla sınırlı değil, demokratik kişiliğin ve toplumun da temel bir meselesidir” ifadesini kullandı.

Açık Yapıtın Anlamı ve Etkisi

Açık yapıtların doğasının ne olduğunu açıklayan Ayçil, “Kapalı sistemlerde yazar, okuyucuya düşünme payı bırakmadan doğru ve yanlışı önüne koyar. Açık yapıt ise bir sevgilinin yandan bakışıdır; bu bakış, okuyucunun düşünmeye başlamasına sebep olur” dedi. Ayçil, açık yapıtların okuyucuyu zihinsel yaratıcılığa teşvik ettiğini, aynı zamanda çok sayıda olasılığı barındırdığını da sözlerine ekledi. “Büyük yazarlar, okuyucunun önüne sorunlar koyarak düşünmeyi teşvik ederler” şeklinde konuştu.

Kapalı Söylemlerin Riskleri

Ali Ayçil, okurlarına hayatın her alanında açık olmayı tavsiye etti. “Açık yapıtları 35 yaşında okurken farklı, 45 yaşında okurken farklı düşünürsünüz. Açık yapıt, okuyucuyu sadece ciddiye almakla kalmaz, aynı zamanda onu bir gölge yazar haline getirir. Okurken metni üretmeye başlarsınız ve bu durum sizi zindeleştirir” ifadelerini kullandı. Ayçil, bu tür yapıtların bireylerin insani ilişkilerde ve toplumsal hayatta daha sağlıklı bir duruş sergilemesine yardımcı olduğunu belirtti. “Kapalı söylemler fazlaysa, muhtemelen oltada bir balıksınız” diyerek konuşmasını tamamladı. Etkinlik, soru-cevap şeklinde devam ederek katılımcıların düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıdı.

#Yazar
#Ayçil
#Okuyucularına
#Tavsiye
Yeni Haftada Sağanak Yağış Uyarısı
Yeni Haftada Sağanak Yağış Uyarısı
#Gündem / 05 Ekim 2025
İstanbul'da 5 Ekim 2025 Su Kesintileri ve Detayları
İstanbul'da 5 Ekim 2025 Su Kesintileri ve Detayları
#Gündem / 05 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Aynadaki Yabancı Dizisinde Nehir Karakterine Hayat Veren Ecem Sena Bayır Kimdir?
Aynadaki Yabancı Dizisinde Nehir Karakterine Hayat Veren Ecem Sena Bayır Kimdir?
Gündem
İsrail’in Sumud Müdahalesinde Alıkonulan 36 Türk Vatandaşı Bugün Yurda Dönüyor
İsrail’in Sumud Müdahalesinde Alıkonulan 36 Türk Vatandaşı Bugün Yurda Dönüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Bölgesi'nde Deprem Hazırlıklarını Vurguladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Bölgesi'nde Deprem Hazırlıklarını Vurguladı
Diddy'nin Seks Ticareti Davasında Karar Açıklandı
Diddy'nin Seks Ticareti Davasında Karar Açıklandı
Marmara Denizi'nde 5 Büyüklüğünde Deprem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Açıklama
Marmara Denizi'nde 5 Büyüklüğünde Deprem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Açıklama
Kayserispor Galibiyet Hasreti Sürüyor
Kayserispor Galibiyet Hasreti Sürüyor
Darphane Altın Sertifikası, Gram Altını Geride Bıraktı
Darphane Altın Sertifikası, Gram Altını Geride Bıraktı
Erman Ilıcak Kimdir, Erman Ilıcak'ın Eşi Kimdir?
Erman Ilıcak Kimdir, Erman Ilıcak'ın Eşi Kimdir?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft