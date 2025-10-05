Yazar Ayçil’den Okuyucularına “Açık” Tavsiye

Kocaeli Kitap Fuarı’nda “Açık Yapıt ve Okurun Yazarlaşması” konulu bir etkinlik düzenleyen yazar Ali Ayçil, açık ve kapalı yapıt arasındaki farkları ele alarak, katılımcılara hayatın her alanında açıklığın önemini vurguladı. Ayçil, dinleyicilerine açık düşünmenin ve ifade etmenin, bireylerin zihinsel gelişiminde ve sosyal ilişkilerinde nasıl bir rol oynadığını aktardı.

Açıklığın ve Kapalılığın Önemi

Ali Ayçil, açık yapıtların insan ilişkileri ve bireylerin düşünsel gelişimi üzerindeki etkilerine dikkat çekti. “Kapalı cümlelerle ne kadar muhatap olursak, yorumlama ve alternatif düşünme imkânımız elimizden alınıyor” diyen Ayçil, özellikle çocukların eğitiminde açık iletişimin gerekliliğini vurguladı. Çocuklara kapalı cümleler ile yaklaşmanın, onları zayıf bireyler haline getirebileceğini belirtti. “Açıklık, insanı yaşamı boyunca taze tutar. Bu mesele sadece edebiyatla sınırlı değil, demokratik kişiliğin ve toplumun da temel bir meselesidir” ifadesini kullandı.

Açık Yapıtın Anlamı ve Etkisi

Açık yapıtların doğasının ne olduğunu açıklayan Ayçil, “Kapalı sistemlerde yazar, okuyucuya düşünme payı bırakmadan doğru ve yanlışı önüne koyar. Açık yapıt ise bir sevgilinin yandan bakışıdır; bu bakış, okuyucunun düşünmeye başlamasına sebep olur” dedi. Ayçil, açık yapıtların okuyucuyu zihinsel yaratıcılığa teşvik ettiğini, aynı zamanda çok sayıda olasılığı barındırdığını da sözlerine ekledi. “Büyük yazarlar, okuyucunun önüne sorunlar koyarak düşünmeyi teşvik ederler” şeklinde konuştu.

Kapalı Söylemlerin Riskleri

Ali Ayçil, okurlarına hayatın her alanında açık olmayı tavsiye etti. “Açık yapıtları 35 yaşında okurken farklı, 45 yaşında okurken farklı düşünürsünüz. Açık yapıt, okuyucuyu sadece ciddiye almakla kalmaz, aynı zamanda onu bir gölge yazar haline getirir. Okurken metni üretmeye başlarsınız ve bu durum sizi zindeleştirir” ifadelerini kullandı. Ayçil, bu tür yapıtların bireylerin insani ilişkilerde ve toplumsal hayatta daha sağlıklı bir duruş sergilemesine yardımcı olduğunu belirtti. “Kapalı söylemler fazlaysa, muhtemelen oltada bir balıksınız” diyerek konuşmasını tamamladı. Etkinlik, soru-cevap şeklinde devam ederek katılımcıların düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıdı.