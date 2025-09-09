Yasadışı Bahis Gruplarına Yönelik Büyük Operasyon: 7 İl Hedef Alındı

Türk güvenlik güçleri, İstanbul merkezli olarak yürütülen geniş çaplı bir operasyonla, yasadışı bahis faaliyetlerine karışan grupları tespit etti. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bu operasyonda, 93 şüpheli şahsın yakalanması hedeflendi. Güvenlik güçleri, bu grupların para akışını sağlamak amacıyla başka kişilere banka hesapları açtırarak, yasadışı bahis sitelerine entegre panel sistemleri kurduğunu belirledi.

İstanbul'daki Operasyonun Ayrıntıları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma neticesinde, Esenyurt başta olmak üzere İstanbul'un çeşitli ilçelerinde faaliyet gösteren yasadışı bahis gruplarının tespit edildiği öğrenildi. Güvenlik güçleri, bu grupların örgütlü bir şekilde hareket ettiğini ve üçüncü şahıslar adına banka hesapları açtıklarını ortaya koydu. Bu hesaplar üzerinden gerçekleştirilen işlemler, yasadışı bahis sitelerine entegre haldeki panel sistemleri aracılığıyla yönetiliyordu. Tespit edilen lüks rezidanslarda faaliyet gösteren bu yasadışı finans evleri, dikkat çekici bir şekilde organize olmuş durumda bulunmaktaydı.

Finansal Boyut ve Yapılan Tespitler

Operasyon kapsamında elde edilen verilere göre, şüphelilerin yasadışı bahis faaliyetleri aracılığıyla yaklaşık 5 milyar TL'lik bir işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Bu rakam, yasadışı bahis sektörünün Türkiye'deki büyüklüğünü ve kapsamını gözler önüne seriyor. Eş zamanlı operasyonlar sonucunda, İstanbul merkezli 7 ilde toplam 93 şüpheli şahsın yakalanması için harekete geçildi. Böylece, yasadışı bahis sitelerine bağlı panel sisteminin kullanıldığı beş farklı finans evi de tespit edilerek kapatıldı.

Sosyal Medya Üzerinden Yürütülen Diğer Operasyonlar

Bu süreçte, sosyal medya platformlarında yasadışı bahis ve kumar içerikleri paylaşan yüksek takipçili 30 hesap da engellendi. Bu adımlar, dijital ortamda da yasadışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik kararlı bir duruş sergilendiğini göstermektedir. Güvenlik güçleri, yasadışı bahis alanında yürüttükleri etkin operasyonlarla, bu tür faaliyetlerin önüne geçmeyi hedefliyor.