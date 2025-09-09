Dolar
41,2870 %0,26
Euro
48,4916 %0,46
Gram Altın
4.861,19 % 0,79
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Yasadışı Bahis Gruplarına Yönelik Büyük Operasyon: 7 İl Hedef Alındı

Yasadışı Bahis Gruplarına Yönelik Büyük Operasyon: 7 İl Hedef Alındı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Yasadışı Bahis Gruplarına Yönelik Büyük Operasyon: 7 İl Hedef Alındı
Okunma Süresi: 2 dk

Türk güvenlik güçleri, İstanbul merkezli olarak yürütülen geniş çaplı bir operasyonla, yasadışı bahis faaliyetlerine karışan grupları tespit etti. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bu operasyonda, 93 şüpheli şahsın yakalanması hedeflendi. Güvenlik güçleri, bu grupların para akışını sağlamak amacıyla başka kişilere banka hesapları açtırarak, yasadışı bahis sitelerine entegre panel sistemleri kurduğunu belirledi.

İstanbul'daki Operasyonun Ayrıntıları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma neticesinde, Esenyurt başta olmak üzere İstanbul'un çeşitli ilçelerinde faaliyet gösteren yasadışı bahis gruplarının tespit edildiği öğrenildi. Güvenlik güçleri, bu grupların örgütlü bir şekilde hareket ettiğini ve üçüncü şahıslar adına banka hesapları açtıklarını ortaya koydu. Bu hesaplar üzerinden gerçekleştirilen işlemler, yasadışı bahis sitelerine entegre haldeki panel sistemleri aracılığıyla yönetiliyordu. Tespit edilen lüks rezidanslarda faaliyet gösteren bu yasadışı finans evleri, dikkat çekici bir şekilde organize olmuş durumda bulunmaktaydı.

Finansal Boyut ve Yapılan Tespitler

Operasyon kapsamında elde edilen verilere göre, şüphelilerin yasadışı bahis faaliyetleri aracılığıyla yaklaşık 5 milyar TL'lik bir işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Bu rakam, yasadışı bahis sektörünün Türkiye'deki büyüklüğünü ve kapsamını gözler önüne seriyor. Eş zamanlı operasyonlar sonucunda, İstanbul merkezli 7 ilde toplam 93 şüpheli şahsın yakalanması için harekete geçildi. Böylece, yasadışı bahis sitelerine bağlı panel sisteminin kullanıldığı beş farklı finans evi de tespit edilerek kapatıldı.

Sosyal Medya Üzerinden Yürütülen Diğer Operasyonlar

Bu süreçte, sosyal medya platformlarında yasadışı bahis ve kumar içerikleri paylaşan yüksek takipçili 30 hesap da engellendi. Bu adımlar, dijital ortamda da yasadışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik kararlı bir duruş sergilendiğini göstermektedir. Güvenlik güçleri, yasadışı bahis alanında yürüttükleri etkin operasyonlarla, bu tür faaliyetlerin önüne geçmeyi hedefliyor.

#Gündem
#Polis Operasyonu
#Şüpheli
#Yasadışı Bahis
#Bahis Sitesi
#Para Aklama
#Panel Sistemi
Apple, 9 Eylül'de iPhone 17 Serisi ve Diğer Yeni Ürünleri Tanıtacak
Apple, 9 Eylül'de iPhone 17 Serisi ve Diğer Yeni Ürünleri Tanıtacak
#Gündem / 09 Eylül 2025
Emniyet'te FETÖ Operasyonu: 16 Gözaltı
Emniyet'te FETÖ Operasyonu: 16 Gözaltı
#Gündem / 09 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Uzak Şehir Yeni Bölüm Ne Zaman? Uzak Şehir 2. Sezon Tarihi ve Fragman Detayları
Uzak Şehir Yeni Bölüm Ne Zaman? Uzak Şehir 2. Sezon Tarihi ve Fragman Detayları
Gündem
“Kayyumlar Gidecek, Biz Kalacağız!” Üniversiteliler Ankara’da Yürüdü
“Kayyumlar Gidecek, Biz Kalacağız!” Üniversiteliler Ankara’da Yürüdü
8 Eylül 2025 Açıklandı
8 Eylül 2025 Açıklandı
İBB Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Asil ve Yedek Listeler Nereden Öğrenilecek?
İBB Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Asil ve Yedek Listeler Nereden Öğrenilecek?
Modacı Linda İmami Kimdir, Evli mi? Neden Hayatını Kaybetti?
Modacı Linda İmami Kimdir, Evli mi? Neden Hayatını Kaybetti?
Gençlik ve Spor Bakanlığı 450 Yurt Yönetim Personeli Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar
Gençlik ve Spor Bakanlığı 450 Yurt Yönetim Personeli Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar
Sosyal Medyaya Erişim Zorlaştırıldı! 21 Saatlik Bant Daraltması Bitti
Sosyal Medyaya Erişim Zorlaştırıldı! 21 Saatlik Bant Daraltması Bitti
İlkan Karaman kimdir, neden öldü?
İlkan Karaman kimdir, neden öldü?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft