Yargıtay'dan Sıfır Araç Sahiplerini İlgilendiren Emsal Karar

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sıfır araç satın alan tüketicilerin haklarını koruyan önemli bir karara imza attı. Daire, EDC tip çift kavramalı vites kutusunda meydana gelen arızaların üretim kaynaklı olduğunu ve bu arızaların giderilememesi durumunda aracın misli ile değiştirilmesi gerektiğine hükmetti. Bu karar, sıfır araç alımı sonrası yaşanan sorunlar için emsal niteliği taşıyor.

Davanın Süreci

Davacı, 2013 yılında davalı otomotiv şirketinden bir sıfır araç satın aldı. Aracın teslim alınmasının ardından üç ay içinde otomatik şanzıman sisteminde arıza meydana geldi. Bu arızanın giderilmesi amacıyla 2013 yılında şanzıman sistemi tamamen değiştirildi. Ancak, kısa bir süre sonra aynı arıza tekrar ortaya çıktı ve bu nedenle 2014 yılında ikinci kez şanzıman değişikliği yapıldı. Üçüncü defa aynı sorunun tekrarlaması üzerine davacı, aracın gizli ayıplı olduğu iddiasıyla misli ile değiştirilmesini talep etti. Ancak davalı taraf, davanın reddini talep etti.

Mahkeme Kararları

Çorlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, dava sonucunda davacının aracının iki kez şanzıman arızası nedeniyle onarım gördüğünü ve davacının seçimlik hakkını bu şekilde kullandığını belirtti. Mahkeme, malın üçüncü kez arızalandığının ispat edilemediğini, yönetmelikte belirtilen dört defa arızalanma ve maldan yararlanamama şartlarının gerçekleşmediğini ifade etti. Sunulan servis kayıtlarına göre, aracın hâlâ davacı tarafından kullanıldığını belirten mahkeme, davacının onarım işlemi nedeniyle misliyle değiştirilmesi için yasal şartların oluşmadığına karar verdi. Davacı, bu kararı temyiz etti.

Yargıtay'ın İncelemesi

Temyiz incelemesi neticesinde Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, araçta yapılan onarımlara rağmen davacının ayıbın giderilmediği iddialarının araştırılması gerektiğine hükmederek mahkeme kararını bozdu. Çorlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yargıtay’ın bozma kararına uyarak, dava konusu otomobilin sıfır kilometre olarak satın alındıktan sonra ortaya çıkan EDC tip çift kavramalı vites kutusu arızalarının üretimden kaynaklandığına karar verdi. Mahkeme, bu arızaların giderilemediği ve tüketicinin araca duyduğu güvenin sarsıldığı sonucuna vardı.

Son Durum

Çorlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı otomotiv şirketine, 2013 tarihli fatura ile satışa konu olan aracın iadesine ve ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar verdi. Bunun ardından davalı taraf, kararı temyiz etti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, verilen kararın doğru olduğunu ancak aracın iadesine ilişkin hükmün teslim şeklinin belirtilmediğini tespit ederek hükmü düzelterek onadı. Bu karar, sıfır araç sahiplerinin haklarını güvence altına alan önemli bir emsal niteliği taşıyor.