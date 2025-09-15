Yargıtay, 'Darbe İyidir İyi' Paylaşımına Verilen Cezayı Onadı

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi sırasında sosyal medya üzerinden "darbe iyidir iyi" ifadesiyle paylaşımlarda bulunan bir kişi hakkında verilen cezayı onayladı. Dairenin kararı, toplumsal barış ve kamu düzeni açısından önemli bir mesaj niteliği taşıyor.

Darbe Girişimi Sırasında Yapılan Paylaşımlar

İzmir'de bir kişi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında sosyal medya hesabından, "Darbe girişimi toplumun ve ülkenin refahı düşüncesiyle yapılmıştır. Ülkede her şey güllük gülistanlık olduğu için olmadı" ve "darbe iyidir iyi" şeklinde paylaşımlar gerçekleştirdi. Bu paylaşım, darbe girişiminin ardından başka sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına da katılmasıyla dikkat çekti. Sanık, "Darbeyi def edenler gün gelecek 'darbe keşke olsaydı' diyecek" ifadesiyle, darbe girişimini öven bir tutum sergiledi.

Hukuki Süreç ve Verilen Cezalar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçlamasıyla dava açtı. Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı suçlu bularak 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırdı. Bu karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi tarafından da hukuka uygun bulundu. Sanığın avukatı, müvekkilinin suç işleme kastıyla hareket etmediğini belirterek karara itiraz etti.

Yargıtay'ın Değerlendirmesi

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yapılan temyiz incelemesinde, sanık hakkında verilen cezanın yerinde olduğunu vurguladı. Dairenin kararında, sanığın eylemlerinin FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini övme niteliği taşıdığı ve bu durumun suçun vasfını belirlediği ifade edildi. Ayrıca, ceza belirlenirken orantılılık ilkesinin göz önünde bulundurulduğu ve cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlendiği kaydedildi.

Kararda, sanığın atılı suçu işlediğinin sabit olduğu belirtilerek, kamu düzeni bakımından oluşan tehlikenin önemine de dikkat çekildi. Yargıtay, sanığın itirazının yerinde görülmediğini ve Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararda hukuka aykırı bir durum tespit edilmediğini belirtti. Bu karar, benzer durumlarda hukukun ne denli titiz bir şekilde uygulandığını gösteriyor.