Uzak Şehir Yeni Bölüm Ne Zaman? Uzak Şehir 2. Sezon Tarihi ve Fragman Detayları

Kanal D’nin merakla beklenen dizisi Uzak Şehir, yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte izleyicilerin dikkatini yeniden üzerine topladı. Dizi, çekimlerine Mardin’de devam ederken, izleyiciler 2. sezonun ne zaman başlayacağını ve yeni bölüm tarihini araştırmaya başladı. Uzak Şehir’in ikinci sezonunun 17 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de ekranlara geleceği duyuruldu.

Uzak Şehir 2. Sezon Fragmanı ve İzleyici Beklentileri

Dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı, güçlü bir kadroya sahip olan Uzak Şehir, sezon finalinde yaşanan olayların ardından yeni sezonda izleyicilere sürprizler sunmayı vadediyor. Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba, yaz boyunca dinlenme fırsatı bulduklarını ve yeni sezona bomba gibi hazırlandıklarını ifade etti. Akbaba, “İlk sezonda yaşadığınız sürprizler ve komik anlar yine karşınızda olacak,” diyerek izleyicilere ipuçları verdi.

Oyuncuların Değerlendirmeleri

Dizinin bir diğer önemli ismi Sinem Ünsal, finale heyecanlı bir noktada girdiklerini belirterek ikinci sezonda daha fazla sürpriz olacağını dile getirdi. Alya karakteriyle dikkat çeken Ünsal, dizinin başarısının tesadüf olmadığını vurguladı. “Projeye en başından itibaren büyük bir özen gösterildi. Setin her aşamasında titizlikle çalışıldı. Samimiyetimiz ve disiplinimiz izleyiciye olumlu bir şekilde yansıdı,” dedi.

İzleyici İlgisi ve Beklentiler

Ozan Akbaba, izleyicilerin dizisine olan ilgisinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Herkes diziyi izliyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Halkın tepkisi oldukça olumlu, bu da benim için gurur verici,” şeklinde konuştu. Uzak Şehir’in hayranları, dizinin yeni sezonunda neler olacağını merakla bekliyor ve ilk bölüm için geri sayım yapıyor.