Dolar
41,2870 %0,26
Euro
48,4916 %0,46
Gram Altın
4.861,19 % 0,79
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Uzak Şehir Yeni Bölüm Ne Zaman? Uzak Şehir 2. Sezon Tarihi ve Fragman Detayları

Uzak Şehir Yeni Bölüm Ne Zaman? Uzak Şehir 2. Sezon Tarihi ve Fragman Detayları

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Uzak Şehir Yeni Bölüm Ne Zaman? Uzak Şehir 2. Sezon Tarihi ve Fragman Detayları
Okunma Süresi: 2 dk

Kanal D’nin merakla beklenen dizisi Uzak Şehir, yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte izleyicilerin dikkatini yeniden üzerine topladı. Dizi, çekimlerine Mardin’de devam ederken, izleyiciler 2. sezonun ne zaman başlayacağını ve yeni bölüm tarihini araştırmaya başladı. Uzak Şehir’in ikinci sezonunun 17 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de ekranlara geleceği duyuruldu.

Uzak Şehir 2. Sezon Fragmanı ve İzleyici Beklentileri

Dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı, güçlü bir kadroya sahip olan Uzak Şehir, sezon finalinde yaşanan olayların ardından yeni sezonda izleyicilere sürprizler sunmayı vadediyor. Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba, yaz boyunca dinlenme fırsatı bulduklarını ve yeni sezona bomba gibi hazırlandıklarını ifade etti. Akbaba, “İlk sezonda yaşadığınız sürprizler ve komik anlar yine karşınızda olacak,” diyerek izleyicilere ipuçları verdi.

Oyuncuların Değerlendirmeleri

Dizinin bir diğer önemli ismi Sinem Ünsal, finale heyecanlı bir noktada girdiklerini belirterek ikinci sezonda daha fazla sürpriz olacağını dile getirdi. Alya karakteriyle dikkat çeken Ünsal, dizinin başarısının tesadüf olmadığını vurguladı. “Projeye en başından itibaren büyük bir özen gösterildi. Setin her aşamasında titizlikle çalışıldı. Samimiyetimiz ve disiplinimiz izleyiciye olumlu bir şekilde yansıdı,” dedi.

İzleyici İlgisi ve Beklentiler

Ozan Akbaba, izleyicilerin dizisine olan ilgisinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Herkes diziyi izliyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Halkın tepkisi oldukça olumlu, bu da benim için gurur verici,” şeklinde konuştu. Uzak Şehir’in hayranları, dizinin yeni sezonunda neler olacağını merakla bekliyor ve ilk bölüm için geri sayım yapıyor.

#Seohaber
#Uzak Şehir
#Uzak Şehir Yeni Bölüm Ne Zaman
#Uzak Şehir Yeni Bölüm
#Uzak Şehir 2. Sezon Tarihi
8 Eylül 2025 On Numara Sonuçları Açıklandı
8 Eylül 2025 On Numara Sonuçları Açıklandı
#Genel / 08 Eylül 2025
İBB Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Asil ve Yedek Listeler Nereden Öğrenilecek?
İBB Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Asil ve Yedek Listeler Nereden Öğrenilecek?
#Genel / 08 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
“Kayyumlar Gidecek, Biz Kalacağız!” Üniversiteliler Ankara’da Yürüdü
“Kayyumlar Gidecek, Biz Kalacağız!” Üniversiteliler Ankara’da Yürüdü
Gündem
İlkan Karaman kimdir, neden öldü?
İlkan Karaman kimdir, neden öldü?
Modacı Linda İmami Kimdir, Evli mi? Neden Hayatını Kaybetti?
Modacı Linda İmami Kimdir, Evli mi? Neden Hayatını Kaybetti?
Gençlik ve Spor Bakanlığı 450 Yurt Yönetim Personeli Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar
Gençlik ve Spor Bakanlığı 450 Yurt Yönetim Personeli Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar
Sosyal Medyaya Erişim Zorlaştırıldı! 21 Saatlik Bant Daraltması Bitti
Sosyal Medyaya Erişim Zorlaştırıldı! 21 Saatlik Bant Daraltması Bitti
Yeşilçam'ın Efsanesi Türkan Şoray'dan Kadın Temsiline Dair Açıklamalar
Yeşilçam'ın Efsanesi Türkan Şoray'dan Kadın Temsiline Dair Açıklamalar
Türkiye'de Sosyal Medya Erişiminde Sorunlar Yaşanıyor
Türkiye'de Sosyal Medya Erişiminde Sorunlar Yaşanıyor
Trabzonspor’un Yeni Kalecisi Andre Onana Geliyor
Trabzonspor’un Yeni Kalecisi Andre Onana Geliyor
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft