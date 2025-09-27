Ünlü Sanatçı Güllü Hayatını Kaybetti

Türk arabesk müziğinin önemli isimlerinden Güllü, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti. 51 yaşındaki sanatçının cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul'a götürüldü. Güllü'nün ani vefatı, hayranları ve müzik camiasında derin bir üzüntü yarattı.

Güllü'nün Vefat Nedeni

Güllü, gerçek adıyla Gül Tut, 1973 yılında İstanbul'un Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. Geçtiğimiz günlerde, saat 01.28 sıralarında, Yalova'nın Harmanlar Mahallesi'ndeki 6. katındaki terasından düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından hemen sağlık ekipleri çağrıldı ancak Güllü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Sanatçının nasıl düştüğüne dair henüz net bir bilgi yok.

Sanatçı Güllü Kimdir?

Güllü, Türk arabesk ve fantezi müziğin önde gelen isimlerinden biri olarak bilinir. 1990'lı yıllarda müzik kariyerine adım atan sanatçı, "Oyuncak Gibi", "Kırılsın Ellerim" ve "Sevdalım" gibi hit şarkılarıyla tanınmıştır. Kendine has sesi ve sahne performansıyla dikkat çeken Güllü, "Kasımpaşalı Güllü" lakabıyla da anılmaya başlamıştır. Zorlu bir çocukluk dönemi geçirmesine rağmen, müzik kariyerinde büyük bir çıkış yakalamıştır.

Güllü'nün Evliliği ve Ailesi

Güllü, 1996 yılında müzik prodüktörü Gürol Gülter ile evlenmiştir. Bu evlilikleri 2002 yılında boşanmayla sona ermiştir. Evlilikleri boyunca medya tarafından sıkça takip edilen çift, boşanmalarının ardından da dikkat çekmişlerdir. Gürol Gülter'in hayatına dair güncel bir bilgi bulunmamakla birlikte, müzik kariyerine aktif olarak devam etmediği ve gözlerden uzak bir yaşam sürdüğü belirtilmektedir.

Çocukları ve Aile Hayatı

Güllü ve Gürol Gülter'in bu evlilikten iki çocuğu olmuştur; kızı Tuyan Ülkem ve oğlu Tuğberk Yavuz. Güllü, son yıllarını Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sakin bir yaşam sürerek geçirmiştir. Çocukları ise genellikle İstanbul'da yaşamaktadır, ancak annelerinin yanına zaman zaman Yalova'ya ziyarete gittiği ifade edilmektedir. Oğulları Tuğberk Yavuz, annesinin vefatını sosyal medya aracılığıyla duyuran kişi olmuştur.

Güllü'nün Ailesinin Kökeni

Güllü'nün ailesi, aslen İstanbul'un Beyoğlu ve Kasımpaşa kökenlidir. Sanatçının babası ise 2008 yılında vefat etmiştir. Güllü'nün vefatı, Türk müzik tarihinin önemli bir kaybı olarak değerlendirilmektedir ve sevenleri tarafından derin bir üzüntüyle karşılanmaktadır.