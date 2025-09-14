Dolar
Türkiye'nin Nükleer Enerji Alanında Yeni Adımı

Türkiye'nin Nükleer Enerji Alanında Yeni Adımı

Türkiye'nin Nükleer Enerji Alanında Yeni Adımı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin nükleer enerji alanında önemli bir adım attığını duyurdu. Bakan Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı"nın başladığını belirterek, bu gelişmenin ülkenin enerji güvenliğini artıracağını vurguladı.

Milli Teknoloji Hamlesi ile Enerji Güvenliği

Bakan Kacır, paylaşımında Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde, yapay zeka, savunma sanayi, kimya ve çelik gibi alanlarda yerli ve karbonsuz enerji çözümlerine yöneldiğini ifade etti. Nükleer enerji teknolojilerinde bağımsızlık sağlama hedefinin önemine değinen Kacır, bu alandaki gelişmelerin Türkiye'nin güçlenmesine katkıda bulunacağını belirtti.

Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı

Bakan Kacır, "Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı" ile enerji güvenliğinin pekiştirileceğini, dışa bağımlılığın azaltılacağını ve net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için yüksek teknoloji reaktörlerinin geliştirilmesinin amaçlandığını belirtti. Bu süreçte Türk sanayisinin yerli üretim yetkinliklerinin yanı sıra, Türkiye Enerji ve Nükleer Teknolojiler Araştırma Kurumu (TENMAK) ve TÜBİTAK gibi önemli enstitülerin yanı sıra üniversitelerin de katkısının sağlanacağı ifade edildi.

Başvuru Süreci

Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı'na başvurular, 31 Aralık 2025 tarihine kadar alınacak. Başvurular, resmi web sitesi olan rip.sanayi.gov.tr üzerinden yapılabilecek. Bu çağrının, Türkiye'nin enerji alanındaki bağımsızlık çabalarına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

