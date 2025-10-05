Trafikte Cezalar Artıyor: Yeni Düzenlemeler ve Cezalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni yasama yılına hızlı bir başlangıç yaparak trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen önemli iki kanun teklifini gündemine aldı. Bu hafta içerisinde Genel Kurul’a gelecek olan trafik cezalarını artıracak düzenlemeler, sürücülerin dikkatini çekecek pek çok yeniliği içeriyor. Kırmızı ışık ihlali, hız sınırları, yol kesme eylemleri gibi konularda uygulanacak yeni cezalar, trafik düzeninin sağlanması adına önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

Trafik Cezalarında Önemli Değişiklikler

Meclis'in gündeminde bulunan ve Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklikler öngören teklif, sürücülerin uyması gereken kuralları net bir şekilde belirliyor. Örneğin, tescil plakasında değişiklik yaparak plakanın farklı okunmasına veya okunamamasına neden olan sürücülere 140 bin lira idari para cezası uygulanacak ve araç, 30 gün süreyle trafikten men edilecek. Bu düzenleme, plakaların düzenli ve okunabilir olmasının önemini vurguluyor.

Yük ve Yolcu Taşımacılığında Yeni Zorunluluklar

Ayrıca, yük taşımacılığı yapan motorlu taşıtlar ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan araçlar için yeni zorunluluklar getiriliyor. Azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramdan fazla olan motorlu araçlarda takograf bulundurulması zorunlu hale gelirken, taksi hizmeti veren araçlar için de taksimetre kullanımı zorunlu olacak. Bu değişiklikler, taşımacılık sektöründe standartların yükseltilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Hız Sınırlarını Aşmanın Cezaları

Yerleşim yerlerinde hız sınırlarını aşan sürücüler için ceza uygulamaları da sıkılaştırılıyor. Hız sınırını 46-55 km/saat arasında aşanlar, her seferinde 30 gün süreyle ehliyetlerinden mahrum kalacak. Hız ihlali 56-65 km/saat arasında gerçekleşirse ceza süresi 60 güne, 66 km/saatten fazla aşımda ise 90 güne çıkacak. Bu düzenleme, hız limitlerinin önemini ve trafik güvenliğini artırma amacını taşıyor.

Acil Durum Araçlarına Öncelik Verilmeli

Aciliyet taşıyan durumlarda geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası uygulanacak. Cankurtaran, itfaiye ve acil hasta taşıyan araçlara yer açmayan sürücüler ise 46 bin lira ceza alacak ve 30 gün süreyle ehliyetleri geri alınacak. Bu uygulamalar, acil durum araçlarının ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kırmızı Işık İhlali ve Diğer Cezalar

Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına neden olan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Ayrıca, araçlardaki gürültü seviyesinin çevreyi rahatsız edecek düzeyde olması durumunda 16 bin lira ceza uygulanacak. Bu düzenlemeler, trafik kurallarına uyulmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Yarış ve Takip Eylemlerine Sert Cezalar

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı takip eden sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak ve ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Ayrıca, yarış yapan sürücülere 46 bin lira ceza kesilecek ve ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak. Bu cezalar, trafikteki tehlikeli davranışları azaltmak için getiriliyor.

Hapis Cezaları da Gündemde

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, olay yerinden izinsiz ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu durum, trafik kazalarının ciddiyetini gözler önüne sererek sürücülerin sorumluluklarını artırmayı hedefliyor.

11. Yargı Paketi Üzerine Görüşmeler

TBMM Adalet Komisyonu'nda devam eden 11. Yargı Paketi görüşmeleri ise yasaların daha etkili bir şekilde uygulanmasını amaçlıyor. Bu kapsamda, meskun mahalde silahla ateş edenler için hapis cezasının alt sınırı 1 yıla, üst sınırı ise 5 yıla çıkarılacak. Düğün ve benzeri etkinliklerde silahla ateş edilmesi durumunda cezanın yarı oranında artırılması da öngörülüyor.

Trafikte güvenliğin sağlanması ve kurallara uyulmasının teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan bu düzenlemeler, sürücülerin dikkatini çekmekte ve toplumda trafik bilincini artırmayı hedeflemektedir.