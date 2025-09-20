TOKİ’den Borç Kapatma Kampanyası! Peşin Ödeyene Müjde

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut ve işyeri alıcıları için önemli bir indirim kampanyası başlattığını duyurdu. 22 Eylül 2023 tarihinde başlayacak olan kampanya, borcunu peşin ödemek isteyen hak sahiplerine yüzde 25 oranında indirim fırsatı sunuyor. Bu kampanya 17 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.

Kampanyanın Detayları ve Şartları

İndirim kampanyasından yararlanmak isteyen hak sahiplerinin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Öncelikle, katılımcıların taksitlerini düzenli bir şekilde ödemiş olmaları, emlak vergisi borçlarının bulunmaması ve sözleşmelerinin Haziran 2024 tarihinden önce imzalanmış olması gerekmektedir. Ayrıca, indirimden faydalanabilmek için en az 12 taksitin kalmış olması şartı da aranmaktadır.

Kısmi Ödeme İmkanı

Borçlarını tamamen kapatamayacak olan vatandaşlar için TOKİ, kısmi ödeme imkanı da sunuyor. Borcun en az yüzde 25’ini peşin ödeyen hak sahipleri, bu durumda indirimden kısmi olarak yararlanabilecekler. Bu uygulamanın amacı, vatandaşların ödeme yükünü hafifletmek ve borçların daha yönetilebilir hale gelmesini sağlamaktır.

Bu kampanya, özellikle konut sahibi olma hayali kuran ve mali yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan vatandaşlar için önemli bir fırsat niteliği taşımaktadır. TOKİ, bu tür indirimlerle hem konut alımını teşvik etmeyi hem de mevcut borç yükünü azaltmayı hedefliyor. Kampanya süresince hak sahiplerinin dikkatli bir şekilde belirtilen şartları takip etmeleri, bu fırsattan yararlanabilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır.