TOKİ Sosyal Konut Projesi Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? TOKİ Başvuruları Nasıl Yapılır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen 250 bin sosyal konut projesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut girişimi olarak öne çıkıyor. Projeye ilişkin başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı ise vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje ile ilgili son gelişmeleri ve detayları paylaştı.

Bakan Kurum'dan Açıklama

Bakan Kurum, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için çalışmalarımız devam ediyor. Çok yakında Sayın Cumhurbaşkanımız, projeyi tüm detaylarıyla kamuoyuna duyuracak. Bu adımla, hem kira fiyatlarının düşmesi hem de konut sorunlarının çözülmesi hedefleniyor" şeklinde konuştu. Ayrıca, gençler için yüzde 20 kontenjan ayrılacağını ve üç ve üzeri çocuğa sahip aileler için özel kontenjanların oluşturulacağını belirtti.

Başvuru Tarihleri ve Süreci

Şu an itibarıyla TOKİ sosyal konut projesine başvuru süreci başlamış değil. TOKİ, resmi internet sitesi aracılığıyla başvuru tarihleri ve şartları hakkında resmi bir açıklama yapmayı planlıyor. Bu bilgilendirmenin önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor. Başvuruların TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden alınması öngörülmekte.

Konutların Yoğunlaşacağı İller

İhale süreçleri tamamlanan 165 bin 55 konutun 128 bin 378’i büyükşehirlerde inşa edilecek. Proje kapsamında en fazla konutun yapılacağı iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler ön plana çıkıyor. İstanbul'da 48 bin 416 konut, Ankara'da 13 bin 646 konut ve İzmir'de 11 bin 325 konut inşa edilecek. Ayrıca Antalya, Bursa, Konya ve Mersin gibi illerde de binlerce sosyal konut projeleri hayata geçirilecek.

Bunların yanı sıra, Balıkesir, Kayseri, Erzurum, Sakarya, Trabzon, Ordu, Muğla, Denizli gibi birçok ilde de sosyal konut inşaatları planlanıyor. TOKİ'nin bu büyük sosyal konut hamlesi, özellikle dar gelirli aileler için önemli bir fırsat sunması bekleniyor ve konut sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlıyor.

