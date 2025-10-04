TOKİ Kiralık Konut Kampanyası: Şartlar ve Detaylar Açıklandı

TOKİ'nin kiralık konut kampanyası, özellikle dar gelirli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirilecek olan bu kampanya ile devlet, 15 bin konutu rayiç bedelin yarı fiyatına kiraya verecek. Bu uygulama, konut ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan kapsamlı bir adım olarak dikkat çekiyor.

Kampanya Kapsamında Sunulacak Konutlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanya çerçevesinde İstanbul'da TOKİ tarafından inşa edilecek konutların kiraya verileceği bilgilerini paylaştı. Bakan Kurum'un açıklamalarına göre, devlet destekli kiralık konutlar, uygun fiyatları ile vatandaşların konut erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu kapsamda kiralanacak olan 15 bin konutun, piyasa rayiç bedelinin yarı fiyatına sunulması planlanıyor.

Kiracıların Hakları ve Süreç

Kampanyadan yararlanacak olan vatandaşların, kiraladıkları konutlarda en fazla 3 yıl süreyle ikamet edebileceği belirtildi. Bu durum, kiracıların konutları kullanma sürelerini net bir şekilde belirlerken, aynı zamanda süre sonunda konutların tekrar devlete iade edilmesi gerekliliğini de ortaya koyuyor. Bu uygulama, konutların sürekli olarak sosyal konut ihtiyacı olan ailelere yönlendirilmesini sağlamak amacıyla tasarlandı.

Duyuru Tarihi ve Beklentiler

Bakan Kurum, TOKİ kiralık konut kampanyasına dair daha fazla detayın 24 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan açıklama ile kamuoyuna duyurulacağını ifade etti. Bu tarih, kampanyanın uygulama detaylarının netleşmesi açısından önemli bir dönüm noktası olacak. Vatandaşlar, bu tarihten sonra gerekli başvuru ve şartlar hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilecekler.

Kampanya ile ilgili gelişmeleri ve detayları takip eden vatandaşlar, TOKİ'nin sunacağı fırsatları değerlendirmek için sabırsızlanıyor. Özellikle büyük şehirlerde konut bulmanın zorlaştığı günümüzde, TOKİ'nin kiralık konut projesi, sosyal konut ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynaması bekleniyor.