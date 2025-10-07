TOKİ Başvurularında Son Durum: Sosyal Konut Projesi Hakkında Bilgiler

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 81 ilde hayata geçirilecek olan 500 bin sosyal konut projesi, ev sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar arasında büyük bir merak uyandırıyor. Projeye başvuruların ne zaman başlayacağı ve nasıl yapılacağı konusunda detaylar araştırılmaya devam ediyor. TOKİ'nin bu önemli projesi, konut talebine yanıt vermeyi ve vatandaşların konut edinme süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Başvuru Tarihleri ve Süreç

Henüz TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri açıklanmamış durumda. Ancak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili detayları kamuoyuna duyurması bekleniyor. Sosyal konut projesinin başvuruları, vatandaşların konut sahibi olma hayallerine bir adım daha yaklaşmalarını sağlayacak önemli bir fırsat sunuyor.

Proje Kapsamında Yer Alacak Konutlar

“Yarısı Bizden Kampanyası” çerçevesinde inşa edilecek olan 500 bin sosyal konut, özellikle büyük şehirlerdeki konut sorununa çözüm getirmeyi hedefliyor. İstanbul gibi megakentlerde, bu projeyle birlikte hem satışa sunulacak hem de kiralanacak konutlar için özel kontenjanlar ayrılacak. TOKİ, bu konutların kiralama sürecini de düzenleyerek, vatandaşların kira yükünü hafifletmeyi planlıyor.

Kira Süreci ve Başvuru Şartları

Konutların yapımının tamamlanmasının ardından, belirli kriterlere uygun kişilerin kiralama sürecinden faydalanması sağlanacak. Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlar için başvuru yapanlar arasında hak sahipliği, çekilişle belirlenecek. Kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar, TOKİ ile sözleşme imzalayacak ve süre boyunca düzenli kira ödemeleri yapmaları gerekecek. Konutların bakımları yapıldıktan sonra, yeniden kiralanacak şekilde sürecin devam edeceği belirtiliyor.

Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

TOKİ başvurularında dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Başvurular yalnızca resmi TOKİ web sitesi olan www.toki.gov.tr ve e-Devlet üzerinden yapılmalıdır. Sosyal medya, SMS veya e-posta yoluyla gelen yönlendirmelere itibar edilmemelidir. Ayrıca, başvurular sırasında bireysel IBAN numaralarına EFT/Havale yoluyla ödeme kabul edilmemekte, ödemeler yalnızca yetkili kamu bankalarının sistemleri üzerinden yapılmaktadır. Dolandırıcılara karşı tedbir almak amacıyla, e-Devlet girişi yapılan sayfanın güvenli bağlantı (https) olduğundan ve adres çubuğunda 'turkiye.gov.tr' ifadesinin bulunduğundan emin olunmalıdır.