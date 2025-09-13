TOGG T10F Fiyatı ve Eylül 2025 Güncel Fiyat Listesi

Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un Eylül 2025 fiyat listesi otomobil meraklıları tarafından dikkatle inceleniyor. SUV modeli T10X'in fiyatları güncellenirken, heyecanla beklenen sedan modeli T10F için de satış tarihleri ve fiyat bilgileri merak konusu oldu. T10X’e zam gelip gelmediği ve T10F’nin Türkiye fiyatı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için haberimizi okumaya devam edin.

TOGG T10X Güncel Fiyatları

TOGG T10X, 2024 yılında lansmana özel olarak 1.432.600 TL'den satışa sunulmuştu. Ancak, 2025 yılının ilk yarısında yapılan ÖTV düzenlemesi ile birlikte fiyatlarda artış yaşandı. Ağustos ayında zam yapılan T10X’in Eylül ayındaki fiyatları ise sabit kaldı. T10X’in güncel tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları şu şekildedir:

V1 RWD Standart Menzil: 1.862.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2.172.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000 TL

Bunun yanı sıra, opsiyonel paket ve donanım fiyatları da belirlenmiş durumda. Örneğin, 19 inç jantlar 40.000 TL, Teknoloji ve Konfor Paketi (V1) 50.000 TL, Kış Paketi (V2) 25.000 TL gibi fiyatlarla sunuluyor.

T10F Modelinin Satışa Sunulması ve Fiyat Bilgileri

2023 sonunda duyurulan T10F sedan modeli için heyecan giderek artıyor. TOGG’un yönetiminden alınan bilgilere göre, T10F’nin Eylül ayının sonunda satışa sunulması bekleniyor. Bu modelin ön sipariş sürecinin de kısa bir süre içinde başlayacağı ifade ediliyor. T10F’nin tahmini fiyat aralığı ise şu şekilde belirlenmiştir:

Giriş seviyesi T10F: yaklaşık 1.600.000 TL

Uzun menzil versiyonu: yaklaşık 1.875.000 - 1.950.000 TL

Fiyatların ÖTV düzenlemesi ve donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterebileceği belirtiliyor. T10F’nin, T10X’ten daha uygun fiyatlandırılacağı tahmin ediliyor.

Faizsiz Kredi ve Satış Kampanyaları

TOGG, 2025 yılı itibarıyla faizsiz kredi ve uygun ödeme seçenekleri sunarak, otomobil alımını kolaylaştırmaya devam ediyor. Kamu bankaları ve özel iş birlikleriyle sağlanan 12 ay vadeli 0 faizli kampanyalar, T10X modeline erişimi artırıyor. TOGG yetkilileri, T10F modelinde de benzer finansman desteklerinin sağlanacağını duyurdu. Bu durum, otomotiv pazarında TOGG’un rekabet gücünü artıracak önemli bir etken olarak değerlendiriliyor.