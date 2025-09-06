THY, Tüpraş ve Bim’den Temettü: Eylül 2025’te Hangi Şirketler Ne Kadar Temettü Ödeyecek?

Borsa İstanbul'da yatırımcılar için önemli bir dönem yaklaşırken, Eylül 2025'te 16 farklı şirket, yıl içinde elde ettikleri kârın bir kısmını hissedarlarına temettü (kâr payı) olarak dağıtacak. Yatırımcılar, hangi şirketlerin ne zaman temettü ödeyeceği ve hisse başına ne kadar dağıtım yapılacağı konusunda detaylı bilgi arayışına girdi. İşte Eylül ayı içinde temettü ödemesi yapacak şirketler ve ilgili tarihler.

Eylül 2025 Temettü Takvimi

Eylül 2025'te temettü ödeyecek şirketler ve hisse başına net ödeme tutarları aşağıdaki gibidir:

Doğan Holding (DOHOL) – 0,2598 TL (01.09.2025)

Türk Hava Yolları (THYAO) – 2,9257 TL (02.09.2025)

Panelsan (PNLSN) – 0,1492 TL (03.09.2025)

Bim (BIMAS) – 3,4000 TL (17.09.2025)

Escar (ESCAR) – 0,1020 TL (22.09.2025)

Altınkılıç Gıda (ALKLC) – 0,0069 TL (22.09.2025)

Desa Deri (DESA) – 0,0612 TL (25.09.2025)

Adel Kalemcilik (ADEL) – 0,4907 TL (26.09.2025)

Lokman Hekim Sağlık (LKMNH) – 0,1771 TL (30.09.2025)

PC İletişim (PCILT) – 0,7182 TL (30.09.2025)

Ofis Yem (OFSYM) – 0,3552 TL (30.09.2025)

Sumaş (SUMAS) – 1,7070 TL (30.09.2025)

Tüpraş (TUPRS) – 6,3084 TL (30.09.2025)

Ziraat GYO (ZRGYO) – 0,0611 TL (30.09.2025)

Alfa Solar Enerji (ALFAS) – 0,1386 TL (30.09.2025)

Not: Listede yer alan Maçkolik (MACKO) için belirtilen 02.06.2025 ödeme tarihi, Eylül ayı dışında kaldığı için takvimden hariç tutulmuştur. Bu temettü ödemeleri, yatırımcıların portföylerini yönetirken dikkate alacakları önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Şirketlerin kar payı dağıtım politikaları, genel mali durumları ve piyasa koşulları göz önünde bulundurularak değerlendirilmeli.