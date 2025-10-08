TFF Radarındaki Mert Kömür Kimdir?

Türk futbolu, Avrupa'nın yetenekli isimlerini bünyesine katmak için yoğun bir çaba içinde. Bu isimlerden biri de son dönemde adından sıkça söz ettiren Mert Kömür. Almanya doğumlu genç oyuncu, hem futbol yeteneği hem de milli takım tercihi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Mert Kömür’ün kariyerine, kökenine ve gelecekteki karar aşamasına dair tüm detayları derledik.

Futbolun İçinde Büyüyen Bir Yetenek

Mert Kömür, 17 Temmuz 2005 tarihinde Almanya’nın Dachau kentinde dünyaya geldi. Babası Ardahan'ın Göle ilçesinden, annesi ise Alman kökenli. Bu kültürel çeşitlilik, Mert'in kişiliğini ve futbol anlayışını şekillendirdi. 1,83 metre boyunda olan genç yetenek, Yengeç burcu özellikleri taşıyor.

Futbol Serüveninin Başlangıcı

Küçük yaşlardan itibaren futbolun içinde yer alan Mert, 2016 yılına kadar TSV Dachau 1865 altyapısında eğitim aldı. Burada kazandığı temellerin ardından, 1860 Münih’in genç takımlarında üç yıl boyunca yeteneklerini geliştirdi. Bu süre zarfında gösterdiği performans, 2019 yılında FC Augsburg’un altyapısına transfer olmasını sağladı. Augsburg Akademisi’nde hem fiziksel hem de taktiksel anlamda önemli ilerlemeler kaydetti.

Profesyonelliğe Geçiş ve Bundesliga Serüveni

2023 yılında Augsburg II takımında profesyonel kariyerine adım atan Mert, ilk sezonunda rezerv kadroda 10 maça çıktı. 2024-2025 sezonu itibarıyla A takıma yükseldi ve henüz 19 yaşındayken Bundesliga sahnesinde FC Augsburg’un orta sahasında “10 numara” pozisyonda oynamaya başladı. Bu, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Milli Takım Tercihleri ve Geleceği

Mert Kömür, Almanya alt yaş milli takımlarında da forma giydi. 2021 yılında Almanya U17, ardından U18 ve U19 seviyelerinde milli formayı giydi. Ancak, A milli takım seviyesinde henüz kesin bir karar vermedi. Türkiye kökenli olması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu, oyuncuya ulaşarak milli takım için bir teklif sundu. Mert’in oyununu yönlendirme kabiliyeti, futbol zekâsı ve genç yaşına rağmen sergilediği olgunluk, onu A Milli Takım’a değer katabilecek bir oyuncu konumuna getiriyor.

Kariyer Adımları

Mert Kömür’ün futbol kariyeri, genç yaşta birçok önemli aşamadan geçti. Altyapı döneminde 2016 yılında TSV Dachau 1865, 2016-2019 yılları arasında TSV 1860 München, 2019-2023 yılları arasında ise FC Augsburg Akademisi'nde yer aldı. Profesyonel kariyerine 2023-2024 sezonunda Augsburg II takımında başladı ve 2024 yılı itibarıyla FC Augsburg A Takımı'nda mücadele etmeye devam ediyor. Milli takımda ise 2021 yılında Almanya U17, 2022-2023 yıllarında Almanya U18 ve 2023’ten itibaren Almanya U19 formalarını giydi.

Türk futbol kamuoyu, Mert Kömür’ün hangi milli takım formasını seçeceğini merakla bekliyor. Almanya mı yoksa Türkiye mi? Genç yetenek henüz kararını açıklamadı. Ancak sahadaki performansı, hangi formayı giyerse giysin, fark yaratacağına dair güçlü sinyaller veriyor.