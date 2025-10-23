Dolar
TCMB Merkez Bankası Ekim Ayı Faiz Kararı İçin Kritik Toplantı

TCMB Merkez Bankası Ekim Ayı Faiz Kararı İçin Kritik Toplantı

TCMB Merkez Bankası Ekim Ayı Faiz Kararı İçin Kritik Toplantı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı faiz kararını açıklamak üzere geri sayımda. Piyasaların dikkatle takip ettiği bu toplantı, 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler, Merkez Bankası'nın alacağı kararın etkilerini daha da önemli hale getiriyor.

Faiz Oranı ve Geçmiş Veriler

Geçtiğimiz ay, TCMB'nin faiz oranını %40,5 olarak belirlemesi, ekonomideki dalgalanmaların etkisini artırmıştı. Ekim ayı faiz kararı ise piyasalarda merakla bekleniyor. Uzmanlar, bu kararın borsa ve döviz piyasaları üzerindeki olası etkileri üzerinde duruyor. Faiz oranları ile birlikte kredi ve mevduat faizlerinde de değişiklikler yaşanabileceği öngörülüyor.

Toplantı Öncesi Beklentiler

3.Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, toplantı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Baydar, son açıklanan enflasyon verileri ve TCMB Başkanı Fatih Karahan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarının temkinli bir yaklaşım sergilediğini belirtti. Bu durumun, Merkez Bankası'nın enflasyondaki gelişmeleri izleme tercihine işaret ettiğini söyledi. Orta Vadeli Plan’ın hedeflerinin gerçekleşmesi için aylık enflasyon oranının %2'nin altına inmesi gerektiğini vurgulayan Baydar, mevcut %3 seviyelerinin bu hedefler açısından olumsuz sinyaller verdiğini ifade etti.

Piyasa Tepkileri ve Olası Senaryolar

Piyasalardaki beklentilerin genel olarak 150 baz puana kadar indirilmiş olduğunu kaydeden Baydar, bununla birlikte 100 baz puan indirim veya faiz oranının sabit tutulmasının da mümkün olduğunu değerlendirdi. Bu durum, yatırımcıların ve ekonomistlerin dikkatle izleyeceği bir süreç olarak öne çıkıyor. TCMB’nin alacağı karar, hem yerel hem de uluslararası piyasalarda önemli yansımalar yaratabilir.

Sonuç olarak, Ekim ayı faiz kararı toplantısı, Türkiye ekonomisinin gidişatı açısından kritik bir dönemeç olacak. Piyasa katılımcıları, Merkez Bankası'nın alacağı kararları ve bu kararların olası etkilerini büyük bir dikkatle takip edecek.

